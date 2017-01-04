Москва готова стать "близким другом Филиппин" - посол России

Москва готова стать "близким другом Филиппин", по мере того, как эта страна диверсифицирует свои внешние связи. Об этом заявил посол России в Маниле Игорь Ховаев.

С момента вступления в должность в июне, президент Филиппин Родриго Дутерте делал неоднократные угрозы и высказывал проклятия против Соединенных Штатов, давнего союзника Филиппин и предпринимал шаги для улучшения отношений с Китаем и Россией.

В настоящее время два российских военных корабля находятся с четырехдневным визитом в Манилу - это первый официальный контакт между военно-морскими флотами двух стран.

"Мы не вмешиваемся в ваши отношения с вашими традиционными партнерами и ваши традиционные партнеры должны уважать интересы Филиппин и России," - сказал посол России Игорь Ховаев 4 января на пресс-конференции на борту российского противолодочного эсминца "Адмирал Трибуц".

Ховаев также заявил, что Россия готова поставлять на Филиппины "современное оружие", в том числе самолеты и подводные лодки.