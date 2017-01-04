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Новости

Полиция ФРГ задержала возможного сообщника по делу о теракте в Берлине

На месте теракта в Берлине

На месте теракта в Берлине

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Полиция Берлина задержала 26-летнего выходца из Туниса, подозреваемого в причастности к теракту на столичной рождественской ярмарке. Имя задержанного не разглашается.

По информации правоохранительных органов, новый подозреваемый был знаком с нападавшим Анисом Амри с декабря 2015 года. Задержание произошло после обысков в одном из берлинских общежитий для беженцев. Ордер на арест подозреваемого пока выдан не был.

19 декабря грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, 48 – получили ранения. Главный подозреваемый – беженец из Туниса Анис Амри – скрылся с места преступления и был застрелен полицейскими в Милане спустя несколько дней после теракта. В настоящее время германские правоохранительные органы ищут сторонников нападавшего.

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