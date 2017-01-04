В подмосковном Жуковском скончался космонавт-испытатель Игорь Волк

Летчик-космонавт, Герой Советского Союза и заслуженный летчик-испытатель Игорь Волк скончался накануне на 80-м году

жизни. Об этом сегодня сообщается на сайте администрации подмосковного города Жуковский.



В 1984 году Волк совершил космический полет в качестве космонавта-исследователя на корабле "Союз Т-12" и орбитальной станции "Салют-7" продолжительностью 11 суток и 19 часов. 10 ноября 1985 года поднял в небо и провел испытания атмосферного аналога космического корабля "Буран" - советского "шаттла" - "челнока".