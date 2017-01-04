Майк Пенс: брифинг о российских кибератаках состоится 6 января

Избранный вице-президент США Майк Пенс сообщил, что брифинг о российском хакерстве для избранного президента США состоится в пятницу 6 января.

"Избранный президент Дональд Трамп и я получим краткую информацию от руководства наших разведывательных агентств в ближайшую пятницу (6 января)," - заявил он.

Пенс назвал "искренним и здоровым" скептицизм, который Трамп высказал насчет заключения разведывательного сообщества США о том, что Россия стояла за кибератаками на сайты и электронную почту деятелей Демократической партии США.

Директор ЦРУ Джон Бреннан заявил во вторник, что все, кто сомневается в участии России во взломе электронной почты Демократической партии США, должны увидеть предстоящий доклад прежде, чем делать выводы.

Этот доклад сфокусирован на том, что делала именно Россия в ходе нынешних выборов в США, - заявил глава ЦРУ в выпущенном во вторник в эфир интервью телекомпании Пи-би-эс.

Директор ЦРУ Бреннан отказался раскрывать содержание этого доклада, поскольку он все еще остается закрытым и будет предоставлен президенту и другим, в зависимости от обстоятельств. Бреннан покидает свой пост вместе с уходящей администрацией президента США Барака Обамы.