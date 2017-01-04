Президент США встретился с сенаторами для обсуждения "Обамакэр"

Президент США Барак Обама провел в Капитолии встречу за закрытыми дверями с сенаторами от Демократической партии в связи с внесением республиканцами резолюции об отмене реформы медицинского страхования "Обамакэр".

Сенатор-республиканец от штата Вайоминг Майкл Энзи во вторник внес на рассмотрение верхней палаты Конгресса США проект резолюции, предусматривающей порядок отмены реформы медицинского страхования, которую провел Обама.



В тексте документа обозначены необходимые для исполнения инициативы бюджетные параметры на 2018-2026 финансовые годы. В нем также содержится призыв к ряду комитетов обеих палат подготовить законопроект об отмене Obamacare ("Обамакэр") к 27 января.

Избранный вице-президент США Майк Пенс, выступая в среду (4 января) перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что первым делом нужно отменить и заменить Obamacare.