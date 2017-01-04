Новым послом Великобритании в Евросоюзе будет Тим Барроу – Би-би-си

Новым послом Великобритании в Евросоюзе после отставки Айвана Роджерса будет Тим Барроу. Об этом сообщила британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Тим Барроу работал послом Великобритании в Москве с 2011 по 2015 год.

Во вторник посол Великобритании в Европейском союзе Айван Роджерс объявил об отставке. Это произошло всего за три месяца до того, как премьер-министр Тереза Мэй начнет официальные переговоры о выходе Британии из ЕС.

Айван Роджерс, постоянный представитель Великобритании в ЕС, сообщил сотрудникам во вторник днем, что уйдет в отставку со своего поста досрочно. Роджерс не объяснил причины отставки.

Как заявил Чарльз Грант, директор Центра европейских реформ, отставка посла ослабляет способность Мэй добиться хорошей сделки с ЕС. "Айван Роджерс был одним из очень немногих людей в британском правительстве, кто понимает, как устроен Евросоюз", – подчеркнул эксперт.