В аэропорту Калининграда не удается убрать самолет, скатившийся с ВПП

В Калининградском аэропорту Храброво не удается завершить работы по эвакуации самолета А-321, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы. Как сообщила ТАСС представитель дирекции аэропорта Наталья Грицун, в среду эти работы завершить не удастся. Она считает, что полеты возобновятся утром 5 января.

Как сообщалось ранее, военная техника прибыла в калининградский аэропорт Храброво и приступила к эвакуации самолета "Аэрофлота", выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Командование Балтийского флота подготовило для работы в Храброво пять единиц специальной инженерной техники – тяжелых тягачей на базе автомобиля "Урал", а также одной бронированной ремонтно-эвакуационной машины на гусеничном ходу.

Накануне вечером аэробус А-321 авиакомпании "Аэрофлот", прилетевший в Калининград из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. У лайнера повреждена передняя стойка шасси. Никто из находившихся на борту самолета не пострадал. При этом, по словам пассажиров, во время эвакуации в аэропорту не было сотрудников спасательных служб и медиков.