Плохой воздух и шум могут способствовать развитию деменции

Проживание около оживленных автомобильных трасс увеличивает риск деменции – слабоумия в результате поражений мозга.

По данным исследований, загрязненный воздух и повышенный шумовой фон в 10 процентах случаев могут способствовать деменции. Канадские ученые пришли к таким выводам на основании 11-летнего обследования почти двух миллионов жителей провинции Онтарио.

Около 50 миллионов людей в мире страдают слабоумием – и в молодости, и старческим (сенильная деменция), но причины этого мозгового нарушения до конца не выяснены.