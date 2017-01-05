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Новости

Плохой воздух и шум могут способствовать развитию деменции

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Проживание около оживленных автомобильных трасс увеличивает риск деменции – слабоумия в результате поражений мозга.

По данным исследований, загрязненный воздух и повышенный шумовой фон в 10 процентах случаев могут способствовать деменции. Канадские ученые пришли к таким выводам на основании 11-летнего обследования почти двух миллионов жителей провинции Онтарио.

Около 50 миллионов людей в мире страдают слабоумием – и в молодости, и старческим (сенильная деменция), но причины этого мозгового нарушения до конца не выяснены.

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