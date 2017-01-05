В Пыть-Яхе полицейских подозревают в избиении задержанного

В Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции и исполняющего обязанности начальника отдела уголовного розыска города Пыть-Ях, которых подозревают в избиении задержанного.

По данным следствия, 22 декабря они избили доставленного в отделение мужчину, а другого без законных оснований поместили в камеру для административно-осужденных, используя при этом наручники.

Дела возбуждены по статье о превышении должностных полномочий; подозреваемые задержаны, сообщает местное управление Следственного комитета России.