Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

В Пыть-Яхе полицейских подозревают в избиении задержанного

Задержание. Архивное фото

Задержание. Архивное фото

Смотреть комментарии

В Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции и исполняющего обязанности начальника отдела уголовного розыска города Пыть-Ях, которых подозревают в избиении задержанного.

По данным следствия, 22 декабря они избили доставленного в отделение мужчину, а другого без законных оснований поместили в камеру для административно-осужденных, используя при этом наручники.

Дела возбуждены по статье о превышении должностных полномочий; подозреваемые задержаны, сообщает местное управление Следственного комитета России.

Материалы по теме

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG