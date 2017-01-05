Пересохший полуостров

После прекращения работы Северо-Крымского канала в 2014 году ситуация с водоснабжением в Крыму остается критической. Можно ли решить эту проблему? Об этом проект "Крым.Реалии" поговорил с заместителем директора Института водных проблем и мелиорации, бывшим первым заместителем главы Государственного агентства водных ресурсов Украины Михаилом Яцюком.

​Обильные осадки в виде снега в этом году увеличили запас воды в водохранилищах Крыма – ее хватит на два месяца. Однако ситуация с водоснабжением в районах Восточного Крыма остается критической: в 23 населенных пунктах воду привозят, в 15 – применяют графики отключений. Решить проблему обещают к лету – осени 2017 года. Обещают также, что Керчь, Феодосия и другие населенные пункты будут обеспечены водой. Для водоснабжения восточной части Крыма строят водозаборы с ответвлениями к населенным пунктам.

Решить проблему водоснабжения пытаются и в Севастополе: правительство города планирует потратить 59 миллионов рублей на поиск оптимального решения по переброске воды из крымской реки Коккозка в Чернореченское водохранилище, что позволит улучшить ситуацию с водоснабжением города. Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Киев прекратил подачу воды по каналу.

‒ Насколько реалистично решить проблему водоснабжения в Севастополе и Восточном Крыму?

‒ Мы регулярно слышим, что есть некая программа строительства водопроводов, гидротехнических сооружений, но никто же не говорит об источнике воды. А в этом вся проблема. Когда говорят, что обильные снегопады на некоторое время решат проблему с водой, не говорят, что вообще-то нужно ждать, пока снег растает и наполнятся водохранилища. Сейчас их наполненность ‒ 46 процентов, это декабрьские данные. Основной источник водоснабжения для Севастополя ‒ это Чернореченское водохранилище, находящееся на реке Черная. Водохранилище Межгорное, которое раньше решало проблемы Севастополя и Симферополя, наполнялось из Северо-Крымского канала и сегодня не работает.

‒ Я долгое время жил в Симферополе, и в 1980-е годы был период, когда в большей части города воду подавали по часам, утром и вечером. Все 1990-е годы и позже проблем с водоснабжением не было. То есть сейчас будет, как в восьмидесятые?

‒ Да. Появляется полная зависимость от естественного стока. Есть много снега и дождей ‒ есть водообеспечение в какой-то период. Но конец лета, начало осени ‒ обычно дефицитный период: все накопленные источники воды использованы, реки ‒ в самой малой фазе водности.

‒ Есть ли способы бороться с проблемой?

‒ Да. Когда нет дефицита, есть компенсаторы в виде Чернореченского водохранилища и Северо-Крымского канала, затратные задачи регулирования стока, рационального использования отходят на второй план. Когда ресурса нет, надо смотреть, как эффективнее использовать речной сток, где можно минимизировать потери, повысить эффективность. Например, посредством использования рек местного стока или других источников. Гидрогеологические условия в Крыму очень сложные. Можно перебросить воду из реки Коккозка в Черную, но она уйдет под землю.

‒ Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской пообещал, что система стабильного обеспечения водой аннексированного Крыма будет налажена к 2019 году. Правда, откуда будет взята вода, господин Донской не говорит.

‒ Есть обратная сторона медали. Использование стока почти на 100 процентов превращает русла рек в транзитные каналы и полностью уничтожает экосистему.

‒ Насколько это влияет на воду, которую пьют люди?

Использование стока почти на 100 процентов полностью уничтожает экосистему

‒ Дело даже не во влиянии на воду, которую мы пьем. Есть экологически обоснованный процент стока, который можно использовать без влияния на функционирование экосистемы. Научно обосновано, что из экосистемы можно забрать 10 процентов стока, максимум ‒ 30. Тогда водный объект функционирует без последствий. В противном случае он перестает функционировать. Вся экосистема привязана к речной сети, а в этом случае мы получаем бетонный канал.

‒ А сколько воды вообще нужно человеку по нормам?

‒ По научно обоснованным нормам, вода делится на питьевую и техническую. Для питьевых нужд и приготовления пищи человеку нужно около 20 литров. Что касается остальных нужд ‒ общее число зависит от технического состояния системы водообеспечения. В Киеве, например, это от 250 до 300 литров на человека. Допустим, 100 литров ‒ крайне оптимизированное число, говорящее об эффективности использования.

‒ Так называемый губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сказал, что снижение потерь воды в сетях города с 42 до 23 процентов снимет с повестки дня вопрос переброски воды из реки Коккозка. Однако его заместитель Владимир Базаров с ним не согласился и заявил, что нужно и перебрасывать воду, и снижать потери в городских сетях. А можно ли решить все проблемы, если заменить изношенные части водопроводной системы?

‒ Севастополь всегда выделялся потерями воды в сетях, 40 процентов и более ‒ это очень много. Минимизировать их хотя бы до 10 процентов ‒ и город бы это очень почувствовал. Но достаточно ли будет воды после такой оптимизации, сказать сложно. Нужно смотреть на программу развития города, на потребности не только населения, но и промышленных предприятий, на потребности экономики региона в целом. Только после этого можно делать выводы.

‒ На решение проблем водообеспечения Восточного Крыма планируется потратить 20 миллиардов рублей. Это около 300 миллионов долларов. Мы видим пример, как перебрасывание воды из Тайганского водохранилища в Керчь и Феодосию фактически опустошило этот водный объект. Откуда еще, возможно, чиновники планируют брать воду?

Можно, конечно, выделить 20 миллиардов рублей на решение проблемы водоснабжения, но где взять его источник?

‒ Понятия не имею. Сегодня в регионе существует чрезвычайная ситуация природного характера регионального уровня по водообеспечению городов Керчь, Феодосия, Судак и населенных пунктов Ленинского района. Как решается проблема сегодня? Есть Нежинский и Просторненский водозаборы, там проложены временные трубопроводы ‒ по 24 нитки. Источник ‒ скорее всего, подземные воды, и их недостаточно. Их можно выкачать полностью. Они накоплены за время работы Северо-Крымского канала. Зимой они подвержены промерзанию, эффективность их не очень высока. И опять вопрос: можно, конечно, выделить 20 миллиардов рублей на решение проблемы водоснабжения, но где взять его источник?