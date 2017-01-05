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Правозащитники обвинили иракские вооружённые формирования в казнях

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Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила в военных преступлениях вооружённые формирования, воюющие на стороне правительственной армии против экстремистской группировки "Исламское государство", запрещённой в России и ряде стран.

По данным правозащитников, формирования шиитов используют для похищений, пыток и убийств суннитов оружие, предоставленное иракской армии Соединёнными Штатами, европейскими странами, Россией и Ираном.

Amnesty International призвала страны, поставляющие вооружение в Ирак, принять меры против его незаконного использования. Иракские власти и представители стран Запада также выразили озабоченность по поводу сложившейся ситуации.

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