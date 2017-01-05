В Израиле арестованы два человека за призывы к насилию в соцсетях

В Израиле в четверг два человека были арестованы за призывы к насилию в социальных сетях в отношение трёх военных судей, признавших сержанта Элора Азарию виновным в непредумышленном убийстве палестинца.

В марте 2016 года два палестинца напали на израильских военных, те открыли огонь. Один нападавший был убит, второй ранен. По версии обвинения, Азария застрелил второго палестинца из мести за товарищей. По словам защиты, сержант заподозрил, что у палестинца была бомба и поэтому выстрелил ему в голову. Военному грозит до двадцати лет лишения свободы.

Дело Азарии вызвало широкую дискуссию в израильском обществе. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху призвал помиловать военнослужащего. В среду у здания командования, где состоялся суд, произошли столкновения демонстрантов в поддержку Азарии с полицией.