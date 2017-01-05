Жена пропавшего в Афганистане американца призвала освободить его

Жена американского публициста и общественного деятеля Пола Оверби, пропавшего в Афганистане более двух с половиной лет назад, призвала освободить его.

В опубликованном сегодня пакистанской англоязычной газетой News интервью Джейн Ларсен выразила надежду, что ее муж жив и находится в плену, и обратилась к возможным захватчикам с просьбой отпустить его.

Однако источники газеты, близкие к действующим в Афганистане экстремистским группировкам, заявили, что публициста нет среди захваченных иностранцев и никто о его судьбе не знает.

74-летний Пол Оверби приехал в Афганистан, откуда хотел добраться до пакистанского приграничного района Северный Вазиристан и взять интервью у Сираджуддина Хаккани – лидера экстремистской сети "Хаккани", связанной с талибами.

Пол Оверби, неоднократно посещавший афганских моджахедов во время советской интервенции, в 1993 году выпустил книгу "Святая кровь: взгляд на афганскую войну изнутри".

