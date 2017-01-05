Начать спорт с нуля?

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) опубликовала на своем официальном сайте открытое письмо на имя президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьяна Коу. В этом письме AIPS призывает аннулировать все мировые рекорды в легкой атлетике.

AIPS – организация серьезная, с большим международным авторитетом. Ее членами являются спортивные журналисты 130 стран мира – в том числе и России. Автором письма выступил руководитель ассоциации, известный итальянский журналист Джанни Мерло, представляющий La Gazzetta dello Sport. В 2013 году именно он получил премию от ИААФ в номинации "Лучший спортивный журналист", так что наверняка к его мнению в ИААФ как минимум прислушаются.

Впрочем, Мерло утверждает, что он – не первопроходец в данной теме. Он напомнил, что о подобной инициативе уже говорили немецкие чиновники в конце прошлого века, поскольку сомнения в честности некоторых результатов возникали и тогда. Но ИААФ отказалась начать свою историю, как говорится, "с чистого листа" с наступлением нового тысячелетия. Оправданием тогда послужил тот факт, что вместе с "грязными" результатами пострадают и ни в чем не повинные спортсмены. Однако Мерло считает это "старым трюком", который ничего не меняет.

На конгрессе в 2009 году Мерло уже продвигал инициативу немецких чиновников, пояснив, что это решение может иметь и техническое объяснение. Ведь в ряде дисциплин менялись правила, в том числе вводились фальстарты и дисквалификации. Но тогда инициатива итальянца не была поддержана. Теперь Мерло считает, что после допинговых скандалов прошлого года ИААФ больше готова к столь радикальному решению. Впрочем, делать далеко идущие выводы преждевременно, поскольку ответ ИААФ, несмотря на выражение готовности обсудить предложение, мягко напоминает о том, чем был аргументирован отказ и ранее.

"Мы приветствуем дискуссию, но мы должны быть осторожными. Нашим приоритетом всегда являются чистые спортсмены, которые установили мировые рекорды на законных основаниях.

Если список мировых рекордов будет аннулирован, то чистые спортсмены рискуют потерять свое место в истории, а также столкнутся с причастностью к тому, что их рекорды были установлены не чисто", – цитирует ТАСС пресс-службу ассоциации.

Конечно, в первую очередь в голову приходят результаты Олимпийских игр 1980 года, на которых, по сути, никакого допинг-контроля не было. Большинство атлетов из капиталистических стран в этих Играх официально не участвовали (кстати, нынешний президент ИААФ Себастьян Коу выступал в Москве под нейтральным флагом МОК – и стал олимпийским чемпионом). А для советских атлетов была в смысле допинга открыта "зеленая улица" – эксперты говорят, что все "чистые" допинг-пробы были заготовлены заранее, и советские и немецкие (ГДР) спортсмены ничем не рисковали. Естественным результатом тех Игр стала победа в неофициальном командном зачете сборных СССР и ГДР, которые завоевали более половины всех золотых наград – соответственно 80 и 47. Говорят, что перед Олимпиадой 1980 года на переговорах СССР и ГДР немецкие функционеры предложили выработать "двустороннюю секретную договоренность" по защите интересов спортсменов СССР и ГДР. Согласился СССР на недвусмысленное предложение или нет, неизвестно, но факт остается фактом: ни одного положительного допинг-теста на Олимпиаде в Москве обнаружено не было.

Итак, первые в истории Игры в Восточной Европе (Москва-1980) фактически скандально обошлись без допинг-проб, а первые в новейшей истории России Игры (Сочи-2014) буквально сейчас находятся под пристальным вниманием Всемирного антидопингового агентства (и весьма велик шанс, что Россия лишится первого места в неофициальном командном зачете в Сочи). Так что вопрос об "обнулении" таблицы мировых рекордов (пусть только летних) как минимум имеет право на существование.

Между прочим, с аналогичным предложением в 2016 году выступил президент Федерации легкой атлетики Великобритании Эд Уорнер. Напомним, что крупный допинговый скандал сотрясает ИААФ с конца 2015 года. Тогда был опубликован отчет комиссии Всемирного антидопингового агентства о масштабных и систематических сокрытиях применения допинга российскими спортсменами. По результатам проведенного расследования Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была дисквалифицирована, десятки российских спортсменов пропустили летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, а в легкой атлетике Россию представляла только прыгунья в длину Дарья Клишина.

13 ноября 2015 года IAAF приостановила членство ВФЛА на неопределенный срок именно из-за участившихся случаев применения запрещенных препаратов. IAAF тогда опубликовала критерии для допуска российских легкоатлетов до соревнований в индивидуальном порядке под нейтральным флагом, но отказалась предоставить России информацию о спортсменах, фигурирующих в докладе WADA под руководством Ричарда Макларена. В докладе говорится о государственной поддержке допинга в России.

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев считает, что выступление российских легкоатлетов на международных стартах под нейтральным флагом будет унизительным. Его слова 4 января приводит агентство "Р-Спорт".

"На мой взгляд, выступать под непонятным флагом – это унизительно. То смягчение критериев, о котором накануне заявила IAAF, связано с тем, что антидопинговая система в России восстанавливается. Но не знаю, как Россия отнесется к такому "подарку" – выступлению под нейтральным флагом. Как спортсмен и как тренер я не принял бы такого", – сказал Балахничев.

С точки зрения функционера, российские легкоатлеты не должны выступать, пока ВФЛА не будет восстановлена в правах. "У нас должна быть одна позиция. Пока я не услышал ее ни от Минспорта, ни от Олимпийского комитета России. Я не понимаю, почему принимаются такие решения, имеющие огромное значение для национальных интересов. А мы отдаем все на откуп спортсменам", – добавил Балахничев.

В июле 2016 года была опубликована первая часть доклада независимого эксперта и канадского юриста Ричарда Макларена, которая была посвящена расследованию показаний экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Затем в начале декабря Макларен выступил со второй частью своего доклада, где утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на различных соревнованиях. Причем Россия обвинялась в государственной организации подобных махинаций, да еще и с участием структуры ФСБ. Допинговый скандал значительно повлиял на деятельность многих спортивных федераций по всему миру, так что можно не сомневаться: спорт стоит на пороге больших революций. Легкая атлетика здесь – лишь, как говорится, "верхушка айсберга"…