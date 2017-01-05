В результате взрыва в Измире ранены 10 человек

В турецком городе Измир десять человек ранены при взрыве заминированной машины на стоянке около здания суда. По предварительным данным, полицейские застрелили обоих нападавших, ещё один остался на свободе.

О возможных организаторах нападения и их мотивах пока ничего не известно.

В ночь на 1 января в Стамбуле произошло нападение на популярный клуб Reina. Неизвестный открыл стрельбу из автоматического оружия в помещении, где находилось несколько сотен посетителей. 39 человек были убиты, 65 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".