Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

В Турции – первый приговор по делу о попытке госпереворота

Аресты в ночь провала попытки госпереворота (Стамбул, 16 июля 2016 г.)

Аресты в ночь провала попытки госпереворота (Стамбул, 16 июля 2016 г.)

Смотреть комментарии

Суд города Эрзурум на востоке Турции приговорил к пожизненному заключению двух военнослужащих по обвинению в причастности к подготовке государственного переворота 15 июля прошлого года.

Суд постановил, что бывший полковник Мурат Кочак и бывший майор Мурат Ылмаз виновны в попытке насильственно изменить конституционный строй в стране.

Оба они свою вину отвергли.

Осужденные военные в момент попытки госпереворота несли дежурство в здании командования городской жандармерии.

Власти Турции считают, что за организацией попытки свержения власти стоит живущий в США оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG