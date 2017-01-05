В Турции – первый приговор по делу о попытке госпереворота

Суд города Эрзурум на востоке Турции приговорил к пожизненному заключению двух военнослужащих по обвинению в причастности к подготовке государственного переворота 15 июля прошлого года.

Суд постановил, что бывший полковник Мурат Кочак и бывший майор Мурат Ылмаз виновны в попытке насильственно изменить конституционный строй в стране.

Оба они свою вину отвергли.

Осужденные военные в момент попытки госпереворота несли дежурство в здании командования городской жандармерии.

Власти Турции считают, что за организацией попытки свержения власти стоит живущий в США оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен.

