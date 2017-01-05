Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Литва подтвердила прибытие американского спецназа

Смотреть комментарии

Правительство Литвы подтвердило информацию газеты New York Times, что в стране находятся подразделения американского спецназа, которые обучают литовскую армию и служат средством сдерживания российской агрессии.

Пресс-секретарь Министерства обороны Литвы на встрече с местной прессой сообщила, что США первыми предложили помощь республикам Балтии вслед за ухудшением обстановки в регионе после аннексии Крыма. По ее словам, "присутствие в Литве американского спецназа — один из элементов долгосрочного военного сотрудничества обеих стран". Представитель Литвы добавила, что американские войска останутся в стране, пока того требует ситуация.

В последние месяцы отношения между Москвой и государствами Балтии обострились: Россия развернула в Калиниградской области ракеты "Искандер", НАТО ответила решением направить весной от 800 до 1200 военнослужащих в каждую из республик Балтии и в Польшу.

Ранее трое американских сенаторов, республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм и демократ Эми Клобушар посетили регион, чтобы развеять опасения союзников относительно преданности США их безопасности после скептических заявлений относительно НАТО со стороны избранного президента Дональда Трампа.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG