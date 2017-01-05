Литва подтвердила прибытие американского спецназа

Правительство Литвы подтвердило информацию газеты New York Times, что в стране находятся подразделения американского спецназа, которые обучают литовскую армию и служат средством сдерживания российской агрессии.

Пресс-секретарь Министерства обороны Литвы на встрече с местной прессой сообщила, что США первыми предложили помощь республикам Балтии вслед за ухудшением обстановки в регионе после аннексии Крыма. По ее словам, "присутствие в Литве американского спецназа — один из элементов долгосрочного военного сотрудничества обеих стран". Представитель Литвы добавила, что американские войска останутся в стране, пока того требует ситуация.

В последние месяцы отношения между Москвой и государствами Балтии обострились: Россия развернула в Калиниградской области ракеты "Искандер", НАТО ответила решением направить весной от 800 до 1200 военнослужащих в каждую из республик Балтии и в Польшу.

Ранее трое американских сенаторов, республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм и демократ Эми Клобушар посетили регион, чтобы развеять опасения союзников относительно преданности США их безопасности после скептических заявлений относительно НАТО со стороны избранного президента Дональда Трампа.