Госдепартамент объявил террористом сына Усамы Бен Ладена - Хамзу

Госдепартамент США объявил о внесении в число международных террористов и введении санкций против Хамзы бен Ладена - сына убитого в мае 2011 года в Пакистане главы "Аль-Каиды" Усамы Бен Ладена.



В сообщении Госдепартамента говорится, что 14 августа 2015 года бен Ладен официально объявлен членом "Аль-Каиды". Позже группировка распространила аудиообращение бен Ладена, в котором тот "призвал к террористическим атакам против столиц западных государств". А в июле 2016 года он уже выступил с прямой угрозой в адрес США, утверждая, что американцы станут целями террористических нападений как у себя на родине, так и за рубежом.



Введение санкций означает, что все активы или собственность Хамзы бен Ладена на территории США, подлежат аресту. Гражданам США запрещено вступать с ним в какие-либо деловые отношения.