В Петербурге дальнобойщики перекрыли платную магистраль

В Петербурге дальнобойщики на 10 грузовиках перекрыли почти все пункты оплаты Западного скоростного диаметра (ЗСД) – недавно открытой крупнейшей магистрали, связывающей север и юг города. Таким образом они выступили против платы за проезд: водители грузовиков считают, что, поскольку на дорогу были потрачены десятки миллиардов бюджетных средств, то горожане за нее один раз уже заплатили.

По словам председателя Объединения перевозчиков России Андрея Бажутина, водителям грузовиков не оставили положенной по закону альтернативы: во всем городе висят знаки, запрещающие движение грузовиков, и проехать в порт можно только по ЗСД, который является платным.

Большие вопросы вызывает у Бажутина и договор с концессионером – активист не понимает, почему концессионеру должны выплачиваться средства из городского бюджета. По мнению Бажутина, договор составлен так, что город уже задолжал частному инвестору, который теперь играет в беспроигрышную лотерею до 2040 года.

Дальнобойщиков также возмущает тот факт, что стратегическая магистраль, проходящая вдоль порта и Кировского завода, фактически принадлежит не городу, а частному предприятию. Протестующие хотят прозрачности, они требуют ответа на вопрос – как получилось, что стоимость магистрали за время строительства возросла в несколько раз, и почему ЗСД стал одной из самых дорогих платных магистралей в мире. Но главное – они требуют отмены платы за проезд.

Многие водители поддерживали протестующих гудками, правда, были и недовольные – те, которые стояли в образовавшейся пробке, и те, которые считают, что ЗСД изначально строился как платная дорога.

В конце акции один из протестующих был задержан. По словам Андрея Бажутина, протесты против платной магистрали будут продолжены – правда, пока еще не решено, в какой форме.