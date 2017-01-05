Директор разведки США Клэппер высказался за воссоздание ЮСИА

Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер, выступая в четверг (5 января) на слушаниях, проведенных комитетом по делам вооруженных сил, высказался за воссоздание ЮСИА, как он выразился, "на стероидах".

Выступая на слушаниях, посвященных киберугрозам, в том числе предполагаемого вмешательства России в президентскую избирательную кампанию США в 2016 году, Клэппер сказал, что при наличии ЮСИА на стероидах - (он имел ввиду бывшее Информационное агентство США) - "можно было бы вести информационную войну намного более агрессивно, чем это делается сейчас".

Информационное агентство США (ЮСИА) было одним из важнейших учреждений, занимавшихся преподнесением американских ценностей в период холодной войны. Оно издавало журнал "Америка" на русском языке, проводило выставки, посвященные различным аспектам жизни в США в бывшем СССР, пользовавшиеся большой популярностью. В 1999 году решением президента Билла Клинтона оно было закрыто, посколько, с точки зрения американских властей, исчезла необходимость в существовании агентства. Большинство сотрудников ЮСИА перешли на работу в Госдепартамент.