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Археология

Синдром пенсионера

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Старость как проблема

Старость в России является одной из главных социальных проблем. Пожилых часто видят как обузу общества, возникает дискриминация стариков, "эйджизм". Но со старением современных обществ пожилые превращаются в главную демографическую и социальную силу, в основу человеческого капитала. Как обеспечить пожилым полноценное социальное существование и превратить старость из "возраста дожития" в "возраст счастья"?

Гости программы – социолог Иван Низгораев, заведующий лабораторией методологии федеративных исследований РАНХиГС, и Максим Скулачев, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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