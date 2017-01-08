Синдром пенсионера

Старость в России является одной из главных социальных проблем. Пожилых часто видят как обузу общества, возникает дискриминация стариков, "эйджизм". Но со старением современных обществ пожилые превращаются в главную демографическую и социальную силу, в основу человеческого капитала. Как обеспечить пожилым полноценное социальное существование и превратить старость из "возраста дожития" в "возраст счастья"?

Гости программы – социолог Иван Низгораев, заведующий лабораторией методологии федеративных исследований РАНХиГС, и Максим Скулачев, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ.