Конгресс США в пятницу официально подведет итоги выборов президента

Конгресс США 6 января подведет итоги прошедших 8 ноября прошлого года выборов президента, на которых победил Дональд Трамп. Заседание обеих палат Конгресса пройдёт под председательством вице-президента Джозефа Байдена.

Будут зачитаны официальные итоги голосования. Затем в выборном процессе наступит двухнедельный перерыв, после чего 20 января пройдёт инаугурация победителя.

Выборы в Соединенных Штатах проходят в два этапа: избиратели отдают голоса за одного из кандидатов в президенты, после чего выборщики утверждают результат голосования. Количество выборщиков от каждого штата прямо пропорционально численности населения.

Для победы на выборах кандидату необходимо получить более 270 голосов выборщиков. Трампа поддержали 304 делегата, кандидата от демократов Хиллари Клинтон — 227.