Байден рассказал о доказательствах вмешательства России в выборы

Вице-президент США Джозеф Байден заявил о наличии "решающих доказательств" вмешательства России в президентские выборы в США с помощью кибератак. Он отметил, что речь не идет о махинациях со списками избирателей, но многое свидетельствует о стремлении Москвы повлиять на исход голосования.

По словам Байдена, Россия пыталась дискредитировать избирательный процесс в США и причинить ущерб кандидату от демократов Хиллари Клинтон. Вице-президент подчеркнул, что российская хакерская кампания была шире, чем предполагалось ранее.

В своем заявлении Байден сослался на секретный отчет спецслужб, по которому президенту США Бараку Обаме провели брифинг в четверг. Открытая версия доклада, из которой будет исключена секретная информация, будет опубликована в начале следующей недели.

В США во время предвыборной кампании штаб Демократической партии неоднократно заявлял, что партийные серверы были взломаны российскими хакерами. В Кремле эти обвинения назвали необоснованными.

