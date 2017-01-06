Генштаб: российская авианосная группа покидает зону операции в Сирии

Российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и возглавляемая им группа кораблей покинут зону проведения операции российских воздушно-космических сил в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Он пояснил, что Минобороны приступило к сокращению группировки российских войск Сирии, и первой зону боевых действий покинет авианосная группа. Точные сроки ее вывода он не уточнил.

Командующий российской группировкой войск в Сирии Андрей Картаполов заявил в пятницу, что морская авиация за минувшие два месяца совершила 420 боевых вылетов, а все боевые задачи авианосной группы выполнены. Он также сообщил, что в Сирии создана единая система противовоздушной обороны на основе комплексов С-300 и С-400.

В минувший вторник в СМИ появилась информация о том, что единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" и атомный крейсер "Петр Великий" в январе завершат поход в Средиземное море.

"Адмирал Кузнецов" в составе группы других российских военных кораблей с 15 ноября наносил удары по территории Сирии. За это время он потерял два истребителя, которые​ разбились при заходе на посадку на палубу судна. Никто не погиб. В Кремле участие единственного в России авианесущего крейсера в боевых действиях назвали "успешным".