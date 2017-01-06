"Звериная российская бесчеловечность"

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова вступилась за гражданку Узбекистана Нилуфар Мамасаидову, у которой еще в конце прошлого года власти изъяли годовалую дочь Манижу. Ребенок находится в 1-ой городской больнице Москвы, мать к ней не пускают. "Изъятие – самая крайняя мера, когда есть угроза жизни и здоровью ребенка. Сейчас важно помочь маме увидеться с дочкой, создать все условия для возвращения ребенка маме", –​ цитирует Кузнецову агентство РИА Новости.

"Наши юристы на связи с адвокатом Нилуфар (матерью ребенка), которая сейчас находится в посольстве Узбекистана и занимается оформлением документов. Девочку поместили в инфекционную больницу. Как только документы будут готовы, мама сможет навестить ребенка", – сообщила уполномоченный по правам ребенка в России.

Ранее адвокат Мамасаидовой Бахром Исмаилов сообщил, что посольство Узбекистана в Москве подтвердило личные данные гражданки страны Нилуфар Мамасаидовой, у которой сотрудники московской полиции забрали малолетнюю дочь.

4 января издание Фергана.ру рассказало о том, что в конце декабря 2016 года сотрудники РОВД "Кунцево" изъяли у гражданки Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой годовалую дочку по имени Манижа. Адвокат и правозащитник Бахром Исмаилов напомнил, при каких обстоятельствах российские власти разлучили мать и годовалого ребенка:

– Нилуфар находилась в городе Москве 25 декабря 2016 года. В квартиру, в которой она проживала, проникли люди и похитили ценные вещи, в том числе, документы – ее паспорт и документы на ее годовалую дочку, которая была рождена в Москве. В этот же день она совместно с другими потерпевшими обратилась в ОВД Кунцево с заявлением о краже документов и имущества. А 26 декабря приехал наряд полиции. Нилуфар была с ребенком. Попросили предъявить документы на дочь. Она документы предъявить не смогла в связи с тем, что они были утрачены. После чего было принято решение о доставлении ее в отдел. Ее доставили в отдел. Там она провела трое суток – почти 70 часов, а по закону разрешено 48 часов задерживать в порядке административного задержания. Она провела там трое суток при том, что выпускали ее в туалет всего два раза и кормили один раз за три дня. Это факт. В первый же день ребенка у нее забрали, поскольку подтвердить, что ребенок ее, она не смогла. Вызвали "скорую помощь" и отправили ребенка в больницу.

–​ Что было с Нилуфар дальше?

Сотрудники полиции оформили акт о беспризорности ребенка

– Потом ее отправили в суд. Суд отказался рассматривать ее дело в связи с нарушением со стороны полиции. После этого три дня она практически ночевала в этой больнице, пыталась пройти к своему ребенку, грудничку, но ее не пускали в связи с отсутствием документов, удостоверяющих личность. Мы после вмешательства в ситуацию в краткие сроки оформили ей документы, удостоверяющие личность. Вчера были в больнице, 1-й инфекционной больнице на Волоколамском шоссе. Выяснилось, что ребенка ей отдать не могут, потому что в деле имеется акт о беспризорности ребенка. Сотрудники полиции, чтобы оправдать изъятие ребенка, оформили акт о беспризорности. Якобы ребенок был беспризорный, либо находился в состоянии, когда никто за ним не ухаживал.

–​ Я знаю, что делу уже подключилось посольство Узбекистана в России. Каковы юридические перспективы сделать так, чтобы ребенок поскорее оказался с матерью?

Ребенок в больнице 12 дней, он только начал кушать и спать, у девочки сильный стресс

– Мы над этим сейчас бьемся. Сегодня у нас встреча с прокурором по району Кунцево. Мы попросим его отменить данный акт. И как надзорный орган, который осуществляет надзор, в том числе, за соблюдением прав несовершеннолетних, он должен оперативно решить вопрос и дать предписание, бумаги, чтобы ребенка отдали матери. И только после получения этого предписания больница готова отдать ребенка матери. Напомню, что ребенок уже 12-е сутки находится там. Со слов врачей вчера (мы беседовали с замглавврачом по детству, ) ребенок только начал кушать и спать. Все это время у девочки был сильнейший стресс. Мать похудела сразу на 7 килограммов за это время. У нее воспаление легких.

–​ Как она жила в Москве?

Самый незащищенный представитель нашего общества – иностранная гражданка с ребенком

– Чтобы вы просто понимали. Женщина очень плохо говорит по-русски. Ей отказали в предоставлении переводчика. Она работала в Москве в "Ашане" уборщицей, мыла туалеты и так далее. Самый незащищенный представитель нашего общества – без документов, иностранная гражданка с ребенком. Еще ее экономическое положение резко ухудшилось в связи с тем, что ее мужа почти год назад депортировали из России. И она сама как бы была вынуждена копить деньги на ребенка. При этом ребенок был ухоженный. Вес в норме, счастливый, улыбающийся ребенок.

–​ А почему сейчас сотрудники этой 1-й инфекционной больницы, где находится ребенок, почему они не разрешают матери общаться с ребенком?

– Во-первых, потому что есть акт изъятия. По этому акту мать не может находиться с ребенком. Знаете, это как в семьях, где родители сильно пьют. Когда заходят в квартиру и видят, что там дети неухоженные, не кормленные, дома еды нет, а родители лежат, извиняюсь, пьяные под столом. Тогда по этому акту забирают. И чтобы забрать детей назад, нужно получить заключение органов опеки. Если мы этот акт признаем, что ребенок был беспризорным, то нам нужно идти в органы опеки. И они в течение двух месяцев будут проводить проверку, устанавливать обстоятельства, а потом дадут бумаги, что, да, разрешаем отдать.

Сотрудники ОВД Кунцево проявили себя как минимум как непрофессионалы

Мы не хотим этим путем идти. Мы хотим, чтобы прокуратура все-таки трактовала закон в пользу граждан, исходила из 28 статьи Конституции России, что каждый человек имеет право на уважение его достоинства и личности. Никто не имеет права ограничивать нас в общении с членами нашей семьи. Но опять-таки, напомню, что Россия подписала Женевскую конвенцию, статью 8-я – о недопущении вмешательства публичных властей в частную жизнь граждан. Власти, в данном случае органы полиции, должны были учитывать соразмерность данных действий сложившейся ситуации, исходить из гуманных соображений. Но этого ничего сделано не было. Сотрудники ОВД Кунцево проявили себя как минимум как непрофессионалы…

–​ По сути как гестаповцы...

– Да, как гестаповцы. Ну нельзя так обращаться с детьми. Мы все боремся с ювенальной юстицией, а при этом вот вам ювенальная юстиция в отдельно взятом районе города Москвы. И это при том, что мать предоставила достаточное количество доказательств, что она является биологической матерью – фотографии в телефоне с ребенком за год в разное время, свидетельские показания. Несмотря на это все-таки приняли решение ребенка изъять, – рассказал адвокат Бахром Исмаилов.

Правозащитник Борис Альтшулер также уверен, что российские правоохранительные органы могли бы проявить гуманизм и не разлучать мать и годовалую дочку, но это не в их правилах:

Никакой уголовщины здесь даже близко нет. Но они формально подошли так, как будто это уголовщина

– Все это как обычно, бесчеловечно. Дело в том, что если бы была такая ситуация, что были основания думать, что это некая авантюристка, которая похитила ребенка, придумала легенду про пропажу документов, было бы заявление каких-то родителей в полицию, что пропал ребенок. Никакой уголовщины здесь даже близко нет. Но они формально подошли так, как будто это уголовщина. Тем самым они разделяют мать с ребенком, нанеся, конечно, травму и матери, и ребенку. Я не думаю, что в инфекционной больнице в Москве обращение с ребенком плохое. Так в принципе не должно быть. Всякое бывает, но это уже было бы совсем запредельно.

Но тут чудовищно, что разделили мать и ребенка. Есть же тысячи способов установить истину в таком случае. Раз возник очень серьезный вопрос криминального типа – похитила она ребенка или нет? – на это есть все возможности у полиции, чтобы это установить – опросить ее, родственников. Фотографии – это одно. Каких-то родственников, каких-то свидетелей найти. Такие вещи устанавливаются свидетельскими показаниями. Просто наша полиция ничего этого не сделала даже близко. Они просто отобрали ребенка, а женщину держали три дни в этих своих условиях, а потом отпустили просто так – живи, как хочешь.

–​ Сразу вспоминается страшная история, которая случилась в 2015 году в Санкт-Петербурге –​ у гражданки Таджикистана Зарины Юнусовой забрали 5-месячного сына, который впоследствии умер в больнице. Так никого за это даже не наказали. Именно поэтому все очень встревожены этой ситуацией...

Какое-то звериное начало есть в людях, которое идет от семьи

– Да, это очень похожая история. И там, и там присутствует какая-то совершенно звериная наша российская бесчеловечность со стороны представителей правоохранительных органов. Что с ними делать? Не знаю. Они же и россиян, русских не считают за людей. Как у нас в милиции избивали любого подвыпившего! Какое-то звериное начало есть в людях, которое идет от семьи. Может быть, оттого, что на людей кричат, детей всегда воспитывают подзатыльниками и ором, но никогда по-человечески. Все в приказном порядке. И вырастают такие же точно люди. А потом им дают пистолет и они идут работать в полицию. И потом мы видим вот такое, говорит Борис Альтшулер.

Напомним, что в октябре 2015 года в Санкт-Петербурге у 21-летней гражданки Таджикистана Зарины Юнусовой власти забрали пятимесячного сына Умарали Назарова, который впоследствии скончался. По факту смерти ребенка было заведено уголовное дело, но в октябре прошлого года его закрыли, не найдя виновных.