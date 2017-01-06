В России будут производить ПК "Эльбрус" по цене 199 тысяч рублей

Компания МЦСТ начинает производство российских персональных компьютеров "Эльбрус-401 PC" стоимостью почти в 200 тысяч рублей за штуку.

На сайте производителя сообщается, что основные работы по изготовлению компьютеров будут производиться на территории России.

В комплект такого устройства входят системный блок, монитор с диагональю 23 дюйма, клавиатура, мышь и предустановленная операционная система "Эльбрус". В основе архитектуры компьютера – одноименный российский процессор с тактовой частотой 750 мегагерц.

При этом среди технических характеристик "Эльбруса" указана, в частности, видеокарта Radeon, разработанная американской компанией AMD.

В пресс-релизе говорится, что компания готова поставлять до нескольких сотен тысяч компьютеров в год.