"На войне пригодится"

Отечественный персональный компьютер «Эльбрус-401» подешевел с 400 000 рублей до 199 000: теперь его планируют выпускать серийно, что позволило производителю (компании МЦСТ) снизить цену.

Основные технологические операции по производству компьютеров Эльбрус-401 РС, в том числе поверхностный монтаж печатных плат, производятся в России. Серийное производство готово выполнить заказ в объёме до нескольких сотен тысяч компьютеров в год.

В состав ПК Эльбрус-401 РС входят: системный блок, монитор 23”, клавиатура, мышь. Предустановленное программное обеспечение – операционная система «Эльбрус».

Несмотря на скидку, цена пользователей не вдохновляет.

Владислав Бояров

Вот оно, импортозамещение. Характеристики в 10 раз хуже, цена в 10 раз больше.

Kirill Demon Fedulov

Создан специально для откатов.

Павел Пряников

"В России в рамках импортозамещения начали серийное производство первых персональных компьютеров ПК «Эльбрус-401» по цене от 199 тысяч рублей".

(за такие деньги "Жигули" можно купить)

Sergey Nerubatsky

Возле магазинов выстраиваются огромные очереди, люди дежурят по ночам, каждый хочет прикоснуться к "великому" и получить это чудо техники в личное пользование. На биржах паника, акции Apple и Microsoft упали до стоимости бумаги. В надежде оформить заказ и получить вожделенный гаджет граждане других государств атакуют офисы дилеров и магазины Загорского электромеханического завода по всему миру...



Присмотревшись к списку комплектующих, комментаторы обнаружили, что некоторые из них произведены не в России.



Комментаторы ждут от отечественного компьютеростроения покорения новых вершин.



Смущает не только высокая цена, но и низкая производительность машины.

Vladimir Korolkov

Немного науки и техники.

Науки впаривать и техники пилить бабло.

«Свершилось чудо!».

Первый российский персональный компьютер на базе отечественных микропроцессоров!

Ура, товарищи!

Правда, это ещё не производство. Как сказано на сайте разработчика, а сказано красиво и аккуратно, «завершён цикл подготовки серийного производства». М-м, не фраза, а компот. Так и хочется держать её во рту подольше.

Но всё равно красавец.

Опять же дружественный к… Windows XP. То-то и я до сих пор работаю на ней!

(правда, в сторону придётся шепнуть: лишь оттого, что не заработал на современную машину).

Как говорится там же, «производительности его достаточно (опять красивое слово, ничего не скажешь – достаточно!), чтобы выполнять большинство офисных задач».

Э-э-э… Чиво?

То есть МЧС-конторы обяжут (я так думаю) покупать эту отечественную супер-технику (если-когда она действительно будет производиться), а рассчитать на ней пожары по стране будет невозможно. Так, что ли? Ну, разве что отчёт набить в «Ворде» и верстать таблицы прибыльности и без-убыльности.

Да, вот так – как я сейчас – и становятся откровенными русо-фоббо и злостными злопыхателями.

Потому что либо постройте, наконец, (я слышал, есть такое местечко – Скольково) нормальный центр разработок с нормальным производством, либо не парьте мозг псевдо-замещениями.

Тем более что хотелось бы заглянуть вовнутрь этого монстра и всё-таки почитать надписи на комплектующих.

Но…

Это совсем не совпадает с настоящими интересами клепальщиков.

Ведь одна штука этого чудо-агрегата стоит… 199 000 рублей. Отечественных.

Двести тысяч(!) за мёртворождённого уродца, место которому УЖЕ в музее.

С энергопотреблением в полтора раза бОльшим обычного офисного станка.

С тактовой частотой 15-летней давности.

С давно морально и технически устаревшими решениями.

Оперативная система отечественной (опять ура!) разработки базируется на… свободно распространяемом Линуксе.

В основе микропроцессора технологическая норма 65 нанометров. Даже я – сапог сапогом, далёкий от понимания сих высоких материй, – знаю, что этим решениям уже 12 лет. А мир подобрался к 10 нм. А это радикально иные технологии – «от» и «до».

Машина, между прочим, называется «Эльбрус». Вершина то есть. Зияющая.

Serge Vakulenko

Вы будете смеяться, но персональный компьютер Эльбрус-401 опять готов к серийному производству. В предыдущий раз такое случалось два года назад. Тактовая частота процессора 750 МГц, цена 199 т.р. (около $3250).



По данным тестов, производительность Эльбруса-401 примерно соответствует плате Raspberry Pi 2 Model B 1000MHz ($36 на Амазоне).

Алексей Дмитриев

Производительность 10 летней давности за 200 тыс. руб.???... Да, INTEL и AMD просто нервно курят в сторонке!!!)))

Tatjana Volkova

Я знаю, в моей ленте много программистов и инженеров. Интересно, есть ли хоть один, кто встанет на защиту чуда импортозамещения - персонального компьютера "Эльбрус" за 200 тысяч рублей, на 750 МГц? Я просто поверить не могу, что всё настолько плохо :)Объясните мне, зачем ЭТО нужно и кому?

Нужен этот компьютер, конечно же, армии и оборонной промышленности, поясняют комментаторы, а цена его объясняется в том числе и повышенной безопасностью.

Oleg Volodin

Прозреваю ржач про "ахаха, смищно, писюк пошедевел до 199 000 рэ" от авторов "жесткий диск весом 25 кг сделали, как православно!".

Собственно, писюк этот не для игр и домашнего пользования - не Макбук, короче и не айфон. Это - рабочая станция для госслужбы и мест, называемых "объектом критической инфраструктуры". Где нужно железо гарантированно без закладок. Равно как и хард весом в 25 кг был для баллистических ракет.

Kazbek Tsakhoev

на войне пригодится

Евгений Тарасов

отечественное импортозамещение Эльбрус-401 за 199 тыс рублей.

юзать будет конечно оборонка. Архитектура я подозреваю своя собственная и скорее всего много лучше чем классическая, которая не способна избавиться от генома и наследственности, в которой надо признать много хлама. Если можно говорить о ней как о некотором иммунитете, то это дает некоторый бонус, однако, я не сомневаюсь что отечественный продукт обладает громадным преимуществом перед классикой и не уступает в производительности со своими 750 мгц топовым моделям интела на 4 ггц.

http://elbrus.ru/arhitektura_elbrus

"Стоит отдельно отметить, что в настоящее время вирусов для платформы «Эльбрус» просто не существует" Т.е. их в принципе не может быть ИЗВНЕ, поскольку команды выполняются только из разрешенного реестра а не ВСЕ, как в классической архитектуре. А в реестре, понятно, вирусов нет. В общем, военная няшка и своих денег даже стоит, хотя <украли> наверняка немеряно за 20 лет разработки :) :) Т.е. в серии эта хрень полюбому еще и дешева, поскольку у буржуев компы такого класса стоят раз в 5 дороже.

Sergey Tortunov

Собственно цену определяет вот эта вот фраза в описании:

"Комплект программного обеспечения ВК Эльбрус 401Б-PC сертифицирован по 2-му уровню контроля НДВ и 2-му классу защищённости от НСД."

А не технические характеристики и пр.

Konstantin Rudenkov

По сравнению с всякой масконавтикой, вот это хорошая новость

Всем ржущим над ценой, рекомендую поискать цены на зарубежные варианты защищенных промышленных ПК.

Artem Korneev

Стоимость ПК на основе "Эльбруса" уже снизилась до 200 тыр, это около $3K - вполне сносно для оснащения рабочих мест в ряде учреждений. Хоть и дорого. Аппаратно совместимо с Win XP и Linux.

Думаю, переход на крупносерийное производство (сотни тысяч в год) вполне может снизить стоимость до $1K

Из положительных моментов - да, это "свои" технологии, свои рабочие места, развитие своих технических институтов.

О необходимости развивать высокотехнологичное производство в России пишут и другие комментаторы.

Andrey Kobelev

Этот продукт бессмысленно судить по финансовой метрике - многое из того что им нужно нет в России и приходится покупать за большие деньги. Этот продукт нужно судить по технической метрике и сравнивать – насколько они стали лучше по сравнению с другим продуктом что был до этого в России и сколько им осталось до мировых продуктов. Вы бы хоть поговорили что ли с техническими специалистами – что такое эльбрус и почему это важно что они сделали?



Технические старт апы нужно только поддерживать. Бессмысленно ныть про ресурсную экономику и так отзываться о технических старт апах. Дайте им вырасти сначала. И заметьте что индустрия в которой работает этот страт ап - глобальна и тоже mature. И В mature индустрии конкурировать с Mature компаниями маленькому российскому стратапу в условиях отсувтия многих блоков и тех переделов – очень и очень не просто.



Вы думаете Кремниевая долина появилась вот так на ровном месте? Нет. были массовые заказы от государства - в те времена когда все эти компании были на этапах start ups и их продукты были не коммерческими. Китай – да все это же самое – мощная протекция своих старт апов еще с конца 80х. И даже гигантов и даже сейчас.



Для ясности – я не имею никакого отношения к МЦСТ, но внимательно смотрю за их развитием со стороны. И желаю им и многих другим российским разработчикам – только удачи. Иначе так и будем дальше ныть про зависимость от нефти, низкие пенсии и высокую стоимость услуг ЖКХ. Если в экономике не создается добавленная стоимость и мы все покупаем иностранное – о чем можно говорить?

На аргументы о "защищенности" и "создании рабочих мест" развернуто отвечает Леонид Волков:

Разработки МЦСТ мотивируются посылкой о том, что нам, якобы, нужен некий "военный компьютер", аппаратно независимый от Запада — на своей элементной базе, заведомо свободный от закладок и т д.

Это — ложная посылка. Потому что задача _обеспечения_ российских госструктур, работающих с гостайной, защищенными вычислительными средами, успешно решена и отнюдь не тождественна задаче создания отечественной элементной базы.



Напомню: впервые полная сертификация MS Windows для госорганов, в т.ч. для гостайны, была проведена ФАПСИ в 2000 (!) году, 17 лет назад. Была создана соответствующая лаборатория, Microsoft отдал туда исходные коды, они были проверены и сертифицированы на отсутствие закладок и недекларированных возможностей. Аналогично, есть еще с тех времен лаборатории, сертификационные центры и программы испытаний по выявлению и контролю аппаратных закладок.

И действительно: сколько было инцидентов с 2000 по 2017 год, когда у нас в электронном виде утекала какая-то гостайна? Я о таких не слышал, хотя профессионально работал в этой сфере до 2010 года, а потом не работал, но следил с интересом.



Обратно: а теперь представим себе новый замечательный "отечественный" военный компьютер от МЦСТ. 99% элементной базы там все равно импортные, то есть контролировать на закладки все равно предстоит. А в качестве ОС там старая сборка Убунты; не старая — старющая. Включаем его в сеть... ой, кажется, мы только что сильно понизили степень защищенности нашей дорогой гостайны по сравнению с тем уровне , который у нас был в 2000-2016 годах.



Вот что мне не нравится во всем этом.

Государство должно помогать российским разработчикам микроэлектроники — в том числе, щедро соинвестируя в стартапы, давая налоговые льготы и т.д. и т.п. Как в Долине.

Оно не должно стимулировать разработчиков производить ненужную (и даже вредную) хрень; никому от этого хорошо не будет, ни государству, ни разрвботчикам (готовность которых выживать в рыночных условиях не вырастет от таких проектов ни на йоту).

Sergey Boyko

Удивительно как весьма взрослые и взвешенные на вид комментаторы сводят вопрос к техническим характеристикам или того хуже к философии на тему, должно помогать технологичным стартапам государство или нет. А вопрос тут не в этом совсем. Мы уже одну страну просрали, во многом потому, что добрая половина ее населения занималось производством бессмысленной и никому не нужной херни, попутно стоя в очередях за колбасой и автомобилями. В данном случае тоже самое наблюдается. О чем тут спор? Эта херня не нужна ни военным ни гражданским. Именно поэтому только за государственный счет она и может производиться, что собственно и наблюдаем. Никакому росту экономики это способствовать не может и не будет.

Против "платы за защищенность" имеется еще один аргумент:

Станислав Езерский

...любой современный офисный компьютер должен работать в составе системы сетевой инфраструктуры, иначе толку от него будет ноль. В любом современном офисе стоимость сетевой инфраструктуры - СКС, коммутаторы, серверы, СХД, оборудование периметра информационной безопасности, все необходимое ПО и лицензии - по стоимости в разы превышает сами компьютеры пользователей.

И если компьютер пользователя не совместим с оборудованием и ПО сетевой инфраструктуры - то он даром не нужен.

Можно, конечно, и на флешках информацию между сотрудниками, отделами и ведомствами передавать, или по электронной почте пересылать - но тогда производительность (читай эффективность) такой организации будет на уровне прошлого века - да еще и за бешеные бабки - 200 000 р. за компьютер пользователя, и в итоге получаем офисную структуру 15-летней давности !

Поэтому очень смешно читать про "новый российский компьютер", который хоть и допотопный по своим характеристикам, но зато ЗАЩИЩЕННЫЙ.

Как я описал выше, компьютер не может быть защищенным - защищенной может быть система сетевой структуры, в которой этот компьютер работает, и частью которой является. Очень маленькой, незначимой и легко заменяемой частью.

На этом фоне этого, правда, очень смешно читать про слабеньких, но СВОЙ "защищенный" десктопный компьютер за 200 000 р.

Если по поводу самого процессора российского производства еще можно о чем-то спорить, то десктопный компьютер "Эльбрус" - это просто очень дурацкое, никому (включая военных) не нужное решение.

Можно ли на самом деле считать «Эльбрус-401» слабым? Многие комментаторы призывают не судить о производительности компьютера только на основании тактовой частоты процессора.

Николай Кирсанов

А с каких пор частота стала показателем производительности? Эта железка выдает 40гфлопсов. Аналоги с похожей производительностью на х86 примерно столько же стоят.. Вы бы лучше в теме разобрались, а не ерунду писали.

Dmitry Chumak

Какие все вокруг агрессивные то. И мама им в детстве не рассказывала, что мегагерцы на разных архитектурах бывают разными, похоже.

Andrew Bogorodsky

В лоб сопоставлять некорректно, архитектура совсем другая. А так, для юзера, - ну, Core 2, i3, где-то так. Младшие десктопы

Год назад обзор «Эльбруса-401» в четырех частях опубликовал Geektimes. Автору обзора и тогдашняя, вдвое более высокая цена показалась вполне объяснимой:

Для понимания, откуда берётся такой уровень цен, следует иметь в виду несколько факторов. Во‑первых, помимо себестоимости выпуска микросхем, существенная доля приходится на возмещение научно-исследовательских затрат и сертификацию, — тем существеннее, чем меньше тиражи, а они пока ну очень маленькие. Во‑вторых, устанавливаемая в персональный компьютер «Эльбрус 401‑PC» модель процессора — та же самая микросхема 1891ВМ8Я («Эльбрус‑4С»), что применяется и в 4-процессорных серверах МЦСТ «Эльбрус‑4.4» и BitBlaze Elbrus 4400. То есть это кристалл уровня quad processor с каналами RDMA для межмашинного взаимодействия. Если посмотреть на аналогичные предложения Intel в линейке Xeon MP, пропуская ценники over 9000, то получится 1000–1500 долларов за младшие модели, — предположительно, цена «Эльбруса» для конечного покупателя точно такая же, исходя из того, что заявленная стоимость 4‑процессорного сервера составляет 8000 долларов, и материнская плата с корпусом и прочей начинкой тоже не бесплатные. И это при том, что объёмы производства МЦСТ на пару-тройку порядков ниже, чем у всемирно известных брендов.

Что до производительности, отечественный процессор в некоторых тестах почти догнал старые более высокочастотные процессоры Intel, сообщает автор обзора:

Результат, достигнутый процессором «Эльбрус‑4С» в однопоточном режиме, находится чуть выше старого AMD Athlon XP‑M с той же тактовой частотой, а при задействовании всех четырёх ядер — близок к двухъядерным Athlon 64 X2 QL‑65, Intel Atom 330, D525, D2500, Core 2 Duo E4300, у которых частота минимум вдвое выше.

Однако в других тестах «Эльбрус» отстал от современного Intel Core i7 на два порядка:

Теперь соотношение между Core i7 и «Эльбрус‑4С» — порядка 100:1, причём во всех тестах единогласно, без исключения. Да что уж, 4‑ядерный «Эльбрус» здесь безнадёжно отстал даже от 2‑ядерного Atom!

Конечный вывод таков:

Новый «Эльбрус» автору очень понравился, особенно в сравнении с тем, что российская компьютерная промышленность могла предложить ранее. Да, пусть это ещё не Core i7 (или Xeon E7, если точнее), но догнать и перегнать Intel пока не удаётся даже огромной корпорации AMD с её миллиардными бюджетами на исследование и производство. Да, пусть цена пока «кусается», отпугивая рядовых потребителей и даже бизнес, — грезить об отвоёвывании гражданского рынка сейчас может только большой оптимист. Но уже виден прогресс, тем более что на горизонте отчётливо замаячил «Эльбрус‑8С», у которого больше ядер, больше мегагерцев и, хотелось бы верить, за меньше долларов.

С тем, что модель «Эльбрус-8С» кажется более многообещающей, согласны и комментаторы.

Яков Большун

В целом мне вроде понятно, почему он такой дорогой и с этим еще можно смириться. В цене еще нехилым таким кусочком заложено отсутствие конкуренции. И тут особо ничего не поделаешь. Но интересно, зачем в описании писать такое: "Особенности архитектуры «Эльбрус» позволяют эффективно применять процессор Эльбрус-4С в системах цифровой интеллектуальной обработки сигналов, в математическом моделировании, научных расчётах и других сферах с повышенными требованиями к вычислительной мощности."?



Мы же понимаем, что 47 Гфлопс ничего подобного не позволят. По крайней мере, если мы говорим о современных требованиях по производительности труда и качестве моделирования. Это уровень процессора AMD Athlon II X4 640. Он вышел всего 6 лет назад и, возможно, стоит еще во многих системных блоках. Но никто их уже не расценивает как "мощные". Так для секретаря на ресепшн, чтобы ворд работал.



В тоже время, стоит отметить, что есть еще модель 8C. У нее производительность выше - 120 ГФлопс. Это примерно на уровне процессора Intel Core i7-4930K. Он вышел в 2013. Более того, я на нем сейчас печатаю этот текст. К слову, на момент покупки в 2014 году он стоил что-то около 20 тысяч рублей. А теперь представьте себе насколько будет дешевле производить единицу продукции, когда нужно произвести миллион в день или, когда их нужно произвести хотя бы сотню в день.

Серийное производство компьютеров «Эльбрус-8С» планируется начать во втором квартале 2017 года. Судя по декабрьскому видеообзору новой модели, в описании которого говорится о необходимости "доводки ОС, компилятора, а так же самого микропроцессора Эльбрус-8С и системной платы", прогноз этот может оказаться довольно-таки оптимистичным.



Итоги дискуссии подводит Леонид Волков:

Имел (не)счастье прочитать в твиттере несколько веток обсуждений отечественного компьютера на базе процессора Эльбрус за 199 тысяч рублей.

— Специально для наших военных и всего за 99990 рублей представлен новый, особый фотоаппарат, который позволит эффективно вести разведывательную деятельность.

— Хм. Очень похоже на мыльницу...

— Вы ничего не понимаете! Во-первых, мы создали отечественную элементную базу, возродили славные традиции ФЭДа; во-вторых — теперь наши разведчики могут не бояться, что их снимки утекут на западные сервера...

— Действительно не утекут, ведь эта мыльница снимает на пленку! Но почему вы утверждаете, что это военный фотоаппарат для специальных задач? На сайте производителя ничего об этом не сказано; напротив, они с гордостью предлагаю купить свою мыльницу всем желающим...

— Это все неважно! Главное, что теперь в нашей стране снова есть фотоаппаратостроение, и элементная база для него; а то, что мыльница устаревшая — неважно, через пару лет догонят!

— Знаете, ну вот затвор, и правда, российский, но объектив немецкий, корпус японский и инструкция, почему-то, на английском. Вы точно уверены, что без собственного фотоаппаратостроения Россия не будет великой снова?

— Ааааааа либерал нацпредатель пятая колонна!!!!11111

Вот такие вот содержательные и бурные дискуссии.