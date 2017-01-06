СМИ: Трамп отправит в отставку послов, назначенных Обамой, до инаугурации

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа распорядилась отправить в отставку американских послов, назначение которых было политически мотивировано. Об этом сообщает газета The New York Times.

Речь идет о послах, получивших должности благодаря тесным связям с уходящим президентом Бараком Обамой. По информации издания, дипломаты должны покинуть свои посты ко дню инаугурации нового главы государства 20 января. Таким образом, Соединенные Штаты могут на несколько месяцев остаться без послов в ряде стран, в число которых входят Чехия, Бельгия и Новая Зеландия.

После смены администрации практически всегда некоторые послы оставляют свои посты. Впервые за длительное время дипломатам не дадут даже небольшой отсрочки перед отставкой и возвращением в Соединенные Штаты.