40 лет назад чехословацкие диссиденты опубликовали "Хартию-77"

Сегодня исполняется 40 лет со дня публикации "Заявления Хартии-77" – программного документа чехословацкого правозащитного и диссидентского движения.

В документе содержался призыв к коммунистическим властям Чехословакии соблюдать права человека, включая политические права и свободы, гарантированные Хельсинкскими соглашениями. Среди авторов и поставивших подписи под заявлением были драматург Вацлав Гавел, писатели Павел Когоут и Людвик Вацулик, бывшие видные деятели Пражской весны, такие как Зденек Млынарж. Ввиду невозможности опубликовать документ в легальной чехословацкой печати, он был опубликован в ряде ведущих западных газет, а также распространялся в самиздате.

Ответом властей ЧССР на "Хартию-77" стала кампания травли подписавших заявление и политические репрессии. Представителей инициативы "Хартия-77" неоднократно арестовывали и приговаривали к различным срокам заключения. Вацлав Гавел провел в тюрьме несколько лет.

Всего "Заявление Хартии-77" подписали несколько тысяч человек. Несмотря на репрессии, "Хартия" как общественное движение просуществовала до "бархатной революции" 1989 года, после которой многие представители диссидентского движения заняли важные государственные посты. Гавел был избран президентом Чехословакии, а затем Чешской Республики.