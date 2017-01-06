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Новости

Журналист The Times: "Россия 24" предложила "участвовать в пропаганде"

Архивное фото

Архивное фото

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Журналист британской газеты The Times Максим Такер обнародовал аудиозапись разговора, как он утверждает, с сотрудницей телеканала "Россия 24", предложившей ему сотрудничество.

По словам женщины, чей голос звучит на аудиозаписи, сотрудникам телеканала известно о наличии у неких украинских журналистов аудиозаписей разговоров президента Украины Петра Порошенко. Собеседница Такера заверила, что журналисты готовы передать эти записи и Такеру, и "России 24".

На записи слышно, как женщина предложила Такеру приехать на встречу в Москве, чтобы снять сюжет о том, как украинские журналисты передают материалы западному корреспонденту, который впоследствии делится ими с российским телеканалом, чтобы придать истории большую правдоподобность. В разговоре Такер назвал сотрудников "России 24" создателями пропаганды, а предложение собеседницы – "пропагандистской операцией".

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