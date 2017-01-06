В Петербурге прошла серия пикетов в поддержку политзаключенных

В Санкт-Петербурге 10 гражданских активистов вышли на Невский проспект с плакатами в поддержку Ильдара Дадина, руководителя карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева и других политзаключенных.

Активисты уверены, что арест Юрия Дмитриева по анонимному доносу – это репрессивный ответ на публикацию карельским "Мемориалом" списков исполнителей репрессий ГПУ. Участники пикетов обращают внимание на жестокость возможного наказания Дмитриева по статье "за распространение детской порнографии", причем поводом для обвинения стала семейная фотография, никуда не посылавшаяся из домашнего компьютера. Активисты возмущены дискредитацией ученого и общественного деятеля самим фактом обвинения по этой статье.

По словам организатора акции Ольги Смирновой, в центре внимания остается тема исчезновения Ильдара Дадина. Плакаты, посвященные Дадину, у активистов не новые, но на каждом из них теперь можно прочесть вопрос: "Где Дадин?". Активисты считают, что случай Дадина демонстрирует страх государства перед мужественным сопротивлением одного человека.

Участники пикетов напомнили также о судьбе Руслана Соколовского, арестованного за ловлю покемонов в храме, блогера Алексея Сунгурова, потерявшего свободу из-за постов о войне в Сирии, узников "Болотного дела".

Одна из целей акции – преодоление недоверия общества к информации о существовании в современной России политических репрессией. В дальнейшем активисты планируют обратиться к международному сообществу с просьбой о введении персональных санкций в отношении виновных в преследовании Дадина. Они требуют, чтобы по аналогии со "списком Магнитского" был сформирован "список Дадина".