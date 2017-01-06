Косово просит Францию освободить бывшего премьера, задержанного в аэропорту

Власти Косова обратились к Франции с просьбой освободить бывшего главу косовского правительства. Рамуш Харадинай был арестован на востоке Франции 4 января после прибытия из Приштины. Международный ордер на его арест выдали власти Сербии. Они подозревают его в причастности к военным преступлениям.

Суд во Франции 5 января постановил, что Харадинай, бывший полевой командир в период косовской войны 1998–1999 годов, останется в заключении до экстрадиции в Сербию.

Премьер-министр Косова Иса Мустафа заявил 6 января, что правительство Франции должно учитывать отсутствие правовых или юридических оснований для экстрадиции арестованного. Мустафа утверждает, что запрос об экстрадиции мотивирован сугубо политическими причинами.

Министр юстиции Косова сообщил корреспонденту Балканской редакции Радио Свобода/Свободная Европа, что просьбу об освобождении арестованного направил французского министерству юстиции в пятницу, 6 января.