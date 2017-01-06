В США пять человек убиты, несколько ранены при нападении в аэропорту

Пять человек убиты, восемь доставлены в больницы, стрелявший задержан и находится в полиции. Нападение произошло в аэропорту города Форт-Лодердейл, штат Флорида. Об этом сообщают международные агентства и американские телеканалы.

Чрезвычайная ситуация сохраняется у терминала номер два, в районе багажного отделения, сообщается в Твиттере на странице аэропорта.

Форт-Лодердейл – курортный город на восточном побережье южной Флориды, расположенный между городами Майами и Уэст-Палм-Бич. Население — около 170 тысяч человек. Ежегодно этот популярный туристический город посещают миллионы туристов.