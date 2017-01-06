Дональд Трамп возмутился появлением секретных данных на NBC News

Избранный президент США Дональд Трамп призвал к проведению парламентского расследования по фактам, изложенным в сообщении телеканала NBC News. Речь идёт о сведениях из засекреченного доклада разведки относительно кибератак российских хакеров, якобы направленных на оказание влияния на исход президентских выборов в США.

Трамп выступил с этим беспрецедентным призывом 6 января за несколько часоов до его собственной запланированной встречи с высшими чинами спецслужб, на которой должно обсуждаться содержание доклада.

"Я прошу председателей комитетов Конгресса и Сената расследовать появление на NBC совершенно секретной информации до того, как я с ней ознакомился", - написал Трамп в Твиттере.

Лидеры демократов и республиканцев пока не ответили на призыв Трампа. Ранее многие законодатели поддержали выводы разведслужб, которые утверждают, что хакеры, поддерживаемые правительством России, похитили электронную переписку с серверов американских политических организаций. Трамп неоднократно выражал скептицизм по поводу этих выводов.

Ранее в пятницу состоялась церемония официальной сертификации результатов голосования по итогам выборов президента США. Следующим шагом на пути официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа остаётся только его инаугурация 20 января.