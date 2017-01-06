Трамп: хакерские атаки не повлияли на исход выборов президента США

Разведывательное сообщество США опубликовало несекретную версию доклада о расследовании фактов предполагаемого вмешательства России в предвыборную президентскую кампанию 2016 года. Обнародование доклада произошлу вскоре после встречи избранного президента США Дональда Трампа с главами спецслужб, на которой ему были представлены итоги расследования.

Результаты президентских выборов в США в 2016 году не стали следствием воздействия со стороны иностранных хакеров, заявил после этой встречи Дональд Трамп.

Агентство Reuters считает, что главная цель заявления Трампа по итогам разговора с главами разведок – рассеять любые сомнения относительно его уверенной победы на президентских выборах, без какого-либо влияние извне. Трамп признал, что Россия, Китай и другие страны, группы и отдельные личности пытались атаковать американские институты, включая Национальный комитет Демократической партии. Однако, по словам Трампа, от таких попыток в действительности не было "никакого эффекта".

Россия отвергает утверждения, что была заинтересована в нападениях хакеров на участников президентской кампании с целью повлиять на её исход.