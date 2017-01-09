Сразу хочу напомнить всем, кто либо забыл, либо не знаком с законами и конституцией Соединенных Штатов: США – это не президентская республика. Президент может многое, однако далеко не все, и если две трети Конгресса будут постоянно против его решений, то глава государства не сделает ровным счетом ничего. Центральное разведывательное управление, например, одно из самых влиятельных в стране ведомств, подчинено Конгрессу, а не президенту. Президент может поменять главу ЦРУ, однако это ничего ровным счетом не решит, так как поменять все руководство Управления главе государства не позволит Конгресс. Еще никто из президентов США не смог противостоять ЦРУ. Сегодня назревает конфликт ЦРУ с избранным президентом Дональдом Трампом, который, по всему судя, не желает признать вмешательства России в ход предвыборной кампании в США.

Немало американских сенаторов и конгрессменов в прошлом работало в ЦРУ, поэтому их доверие к разведке весьма велико, и никто не в состоянии их переубедить, даже президент. На что способен Конгресс, если будет доказано, что президент знал о вмешательстве России в избирательную кампанию, но скрыл это? Он может инициировать процедуру импичмента, для успеха которой необходимо две трети голосов депутатов Палаты представителей. В нынешней ситуации такое количество голосов может набраться без особого труда, поскольку многие действия и высказывания Трампа, похоже, вызывают сильное раздражение как в Конгрессе, так и в Сенате. Создается впечатление, что Трампу "море по колено", однако это не так.

В Америке недостаточно быть избранным – надо проявить волю и желание работать вместе с Конгрессом на благо своего народа

Сценарий развития событий может выглядеть так: Трампу представляют убедительные доказательства вмешательства российских спецслужб в избирательную кампанию. Он окажется перед выбором: либо предпринять реальные шаги в отношении России, либо подвергнуть себя риску столкнуться с реальной опасностью импичмента. В такой обстановке ожидать улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией не приходится. Санкции со стороны США будут только нарастать; без того хромая экономика России почувствует себя еще хуже. Не исключено, что Трамп вообще не захочет встречаться с Владимиром Путиным. В Америке недостаточно быть избранным – надо проявить волю и желание работать вместе с Конгрессом на благо своего народа.

Никто не возьмется сегодня предсказать, чем закончится схватка ЦРУ и Конгресса с Белым домом, если до такой схватки дойдет. Вполне возможно, такое столкновение завершится компромиссом, в котором не будет победителей, а будет лишь один побежденный – Россия. Дело о вмешательстве российских спецслужб в избирательную кампанию президента Конгресс вряд ли позволит спустить на тормозах. Это уже ясно дали понять как республиканцы, так и демократы. Мы живем в такое интересное время, когда никто не может сказать: что будет завтра? Недавние слушания в Сенате уже показали уязвимость избранного президента и справедливость обвинений в адрес Кремля. Это не аннексия Крыма и не бомбардировки Сирии, это хуже. Сенатор Джон Маккейн обвинил Россию в агрессии против США, и его голос был услышан. Что бы ни говорил Дональд Трамп, ему придется считаться с выводами и доказательствами, представленными ЦРУ в Сенате. Похоже, Москва оказывается не готова к такому повороту событий. Это для Кремля даже хуже, чем победа Хиллари Клинтон, где многое было возможно просчитать и предвидеть.

Больше всего Кремль опасается ультимативного тона в предстоящих контактах с представителями Белого дома и Госдепартамента, если все пойдет не так, как ожидалось. Высылка 35 российских дипломатов из США тогда покажется цветочками по сравнению с требованием уйти из Сирии и Украины. Задача новой администрации США – возродить былую мощь Америки, а она не может быть решена без усиления военной мощи и присутствия в многих уголках планеты. Трамп однозначно не будет делать ничего, что могло бы навредить имиджу его страны. Говорить одно, а делать другое у президента не получится: независимые средства массовой информации и общественное мнение заставят его действовать в интересах США, а не России. Если этого не понимают в Кремле, то там вообще ничего не понимают: можно повлиять на политическую ситуацию и выборы президента в Молдавии, но попытаться вмешаться в политический процесс Соединенных Штатов – дело безнадежное.

Герман Обухов – координатор международной антипутинской коалиции "Стоп фашизм в России!"