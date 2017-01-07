Аэропорт Флориды частично возобновил рейсы после стрельбы

Международный аэропорт американского города Форт-Лодердейл во Флориде частично возобновил работу после стрельбы накануне. В настоящее время разрешены грузовые и частные рейсы.

В пятницу 26-летний выходец из Пуэрто-Рико Эстебан Сантьяго, прилетевший рейсом из Аляски, открыл огонь по пассажирам в зале выдачи багажа. Погибли пять человек, еще восемь получили ранения.

Нападавший был задержан, его мотивы устанавливаются. По информации полиции, ранее он служил в американской армии в Ираке, но позднее был уволен за неудовлетворительную службу. Нападавший провез оружие в багаже, что не противоречит американским законам.

Нападение во Флориде стало одним из многих в Соединенных Штатах, когда люди, по разным причинам, открыли стрельбу в общественных местах. Летом 2016-го мужчина открыл огонь в ночном клубе в Орландо. Погибли 49 человек и более 50 были ранены.