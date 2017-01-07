Православные христиане восточного обряда празднуют Рождество

Православные христиане восточного обряда во всем мире отмечают Рождество – событие, с которого 2017 лет назад началось современное летоисчисление.

7 января Рождество празднуют не только в Русской православной церкви, но также в Сербской, Грузинской, Иерусалимской и Польской православных церквях. Кроме прочих, в этот день Рождество отмечают некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.​

По мнению многих историков, дата празднования Рождества условная, поскольку во времена Иисуса Христа действовал лунный календарь, который сложно сопоставить с солнечным летоисчислением.

Рождество – один из главных христианских праздников. В большинстве стран мира, включая Россию, этот день объявлен выходным или государственным праздником. Среди нехристиан Рождество связывается с елкой и дарением подарков.