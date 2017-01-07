Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

В Турции арестовали выходцев из Чечни, пытавшихся примкнуть к ИГ

Сотрудник турцецкой полиции. Архивное фото

Сотрудник турцецкой полиции. Архивное фото

Смотреть комментарии

В городе Тартус на юге Турции арестованы четверо выходцев из Чечни, подозреваемых в попытке примкнуть к террористической группировке "Исламское государство" в Сирии.

Как сообщает агентство Anadolu, задержанные планировали попасть в Сирию через приграничную турецкую провинцию Хатай по фальшивым документам. Арестованные подделали удостоверения личности, которые в Турции выдают сирийским беженцам.

По данным российских властей в рядах радикальных исламистов на Ближнем Востоке воюют не менее двух тысяч выходцев из России и стран СНГ, многие из них – с Северного Кавказа.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG