На севере Сирии при взрыве автомобиля погибли около 20 человек

В городе Аазаз на севере Сирии при взрыве автомобиля возле здания суда погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Большинство пострадавших – мирные жители, сообщает агентство Reuters.

Ни одна действующая в Сирии экстремистская группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв. Террористическая организация "Исламское государство" несколько раз пыталась взять под контроль город Аазаз, который она удерживала в 2013 году.

Гражданская война в Сирии продолжается с марта 2011 года. Правительственная армия борется с группировками вооруженной оппозиции. Коалиция из нескольких десятков государств во главе с США проводит операцию против сил "Исламского государства".