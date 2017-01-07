Чечня: спикер Даудов грубо высказался о главреде "Кавказского узла"

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов разместил в своем инстаграме пост, в котором в грубой форме выразился в адрес главного редактора интернет-издания "Кавказский узел".

Сайт "Кавказ.реалии" приводит некоторые высказывания Даудова. В частности, отмечается, что спикер использует слово "Швед" с прописной буквы - это и выражение "развязать кавказский узел" указывает, как отмечается на сайте, что сподвижник Кадырова имел в виду Григория Шведова, главного редактора "Кавказского узла". Это издание относится к тем, в которых открыто сообщается о нарушениях прав человека в регионе.

Глава законодательного органа в Чеченской республике, как явствует из его слова в инстаграме, рекомендует "вырвать Шведу пару клыков мудрости, да язык укоротить до стандартных размеров".