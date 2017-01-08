Жертвами аномальных морозов в Европе стали более 20 человек

Жители Европы и США наблюдают аномальные морозы. В Польше из-за рекордно низких температур с начала года погибли 12 человек. В Италии жертвами холодной погоды стали семь человек, многие из них – бездомные. В Болгарии при переходе границы насмерть замерзли трое беженцев.

В Москве в Рождественскую ночь был установлен температурный рекорд за последние 120 лет – минус 30 в городе. В Подмосковье столбик термометра опустился до 36 градусов мороза в ночь на 8 января.

На восточном побережье США из-за снежного шторма ограничено движение по автомагистралям, автомобили стоят в пробках из-за аварий. Снежные бури произошли также в Турции и балканских странах. Сугробы в некоторых регионах достигают метровой высоты.