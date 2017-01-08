Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Керри раскритиковал привычку Трампа "твитить" политические заявления

Джон Керри

Джон Керри

Смотреть комментарии

Государственный секретарь США Джон Керри в интервью телеканалу ABC News раскритиковал привычку избранного президента Дональда Трампа делать политические заявления в социальной сети Твиттер.

По словам Керри, 140 слов, которые являются лимитом сообщения в Твиттере, недостаточно для выражения сложного политического выбора.
Во время предвыборной кампаниии и после избрания, Трамп писал в твиттере о бывшем кандидате в президенты США Хиллари Клинтон, проблемах иммиграции и хакерских атаках. В субботу он заявил в микроблоге о важности хороших отношений с Россией, отметив, что только дураки считают по-другому.

После вступления в должность президента США, Трамп, может получить доступ к твиттеру действующей администрации президента с аудиторией в 13 миллионов подписчиков, в то время как личный аккаунт Трампа читают 19 миллионов человек.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG