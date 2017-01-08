Экологическая полиция в Пекине будет бороться со смогом

В столице Китая Пекине для борьбы со смогом создадут экологическую полицию. Новое подразделение выявит источники загрязнения воздуха, среди которых промышленность, несанкционированные поджоги мусора, а также дорожная пыль.

По словам мэра города Цай Ци, в Пекине сократят использование угля для выработки энергии на 30 процентов. В сельской местности также будут искать альтернативный, менее токсичный метод энергоснабжения.

На прошлой неделе Метеорологический центр Пекина сообщил жителям города о повышенным уровне опасности от смога. Китай уже третий год борется с загрязнением окружающей среды, вызванным интенсивным развитием промышленности.

