В Мексике задержали более тысячи протестующих против роста цен

В мексиканской столице Мехико задержаны полторы тысячи протестующих против повышения цен на бензин и дизельное топливо. В городе беспорядки, резко увеличилось число грабежей и мародерства.

Протесты продолжаются уже несколько дней и только усиливаются с запланированным повышением цен на бензин. С первого января топливо подорожало в общей сложности на 20 процентов. Недовольство мексиканцев подогревает растущая инфляция и низкий уровень доверия к действующему президенту Пенья Ньето.

В субботу после очередного ценового скачка протесты переросли в беспорядки, во время которых погибли 6 человек. Глава Мексики призвал граждан прекратить демонстрации, объяснив повышение цен необходимостью для спасения мексиканской экономики.