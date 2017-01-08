Активиста Ильдара Дадина этапировали в колонию в Алтайском крае

Оппозиционный активист Ильдар Дадин прибыл в колонию №5 в городе Рубцовске Алтайского края. В воскресенье он позвонил своей жене Анастасии Зотовой и рассказал о том, как его этапировали в исправительное учреждение.

Дадин выехал из карельской колонии 2 декабря, большую часть времени провел на пересылке в Тюмени. Дадин отметил, что с ним хорошо обращались, но опасается возобновления пыток против заключенных в колонии в Карелии после его отъезда.

Ильдар Дадин – единственный в России осужденный по статье о "неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий". Он приговорен к 2,5 годам колонии. В ноябре Дадин заявил о пытках в колонии №7 в Карелии. 5 декабря стало известно, что активиста этапировали в другое исправительное учреждение. С тех пор не было никакой информации о его местонахождении.