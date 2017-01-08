Цена пробки

Активисты петербургского отделения Объединения перевозчиков России провели акцию протеста против платного проезда по внутригородской магистрали Западного скоростного диаметра (ЗСД). Это уже не первая акция петербургских дальнобойщиков. Год назад они стали инициаторами общероссийского протеста грузоперевозчиков против введения государственного дорожного налога “Платон”. Акции против взимания этого “налога” продолжались весь год по всей стране. Новый протестный год дальнобойщиков начнется с суда над Александром Макаровым, который принял участие в акции протеста 5 января на ЗСД.

5 января в три часа дня группа легковых автомобилей и одна грузовая машина подъехали к шлагбаумам на пунктах оплаты на южном участке магистрали Западного скоростного диаметра (ЗСД) и совершили символические столкновения со шлагбаумами, что неизбежно повлекло за собой приезд сотрудников ГИБДД и оформление Дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники ГИБД и полиции не заставили себя ждать. Они осмотрели шлагбаумы, которые оказались в полном порядке. Но проезд по магистрали был закрыт до 18 часов. Образовалась огромная пробка, которая вызвала в социальных сетях многочисленные недовольные высказывания застрявших в этой пробке автомобилистов, многие из которых возвращались из аэропорта Пулково. Все это время, все три часа активисты петербургского отделения Объединения перевозчиков России, которые выступили авторами этой акции протеста против платы за проезд по магистрали Западного скоростного диаметра, пытались убедить работников пунктов оплаты открыть проезд для машин и предлагали им записать номера своих автомобилей, чтобы позже написать заявления в полицию. Организатор акции координатор Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин рассказывает:

Видимо, эта провокация была специально устроена

- У нас в акции участвовало всего пятнадцать человек, больше не планировалось привлекать потому, что акция была на пропускном пункте оплаты, и там больше проездов не было. Столкнулись со шлагбаумами. Получились небольшие ДТП и дальше оформляли протоколы.

В ходе акции был задержан один из ее участников Александр Макаров. По мнению Андрея Бажутина, его задержание полицией было неправомерно:

- Это очень странная ситуация. Нам кажется полицейские в последнее время действуют не совсем адекватно. Александр Макаров, который был задержан, находился в автомобиле и в тот момент, когда его задержали, на него оформляли ДТП вызванные инспекторы ГИБДД. Подошел полицейский, не сотрудник ГИБДД, а именно полицейский, и попросил показать документы. Александр Макаров достал паспорт и в своих руках стал его показывать полицейскому. Тот сказал, что паспорт надо передать ему, но Александр ответил, что вполне достаточно того, что он его показывает. Его вытащили из машины и забрали. Нас в этот момент отвлекли всех. Видимо, эта провокация была специально устроена. Я знаю, если случается ДТП, и сотрудник ГИБДД оформляет протокол, не приезжает дополнительно еще и полиция и не требует представить ей паспорт, да еще за неповиновение человека куда-то увозит. Это – маразм на самом деле! Превышение полномочий. А в полицейском участке некоторые полицейские говорили Александру, что был звонок “сверху” с приказом, чтобы хоть один активист был задержан. Александру инкриминируют еще и то, что он якобы перекрыл трассу. Но как дорогу мог он перекрыть, если в это время сотрудники ГИБДД оформляли ДТП с его участием?

Правозащитник, адвокат Динар Идрисов, отслеживающий ситуацию с задержанными в Петербурге участниками различных акций протеста, сообщил, что Александра Макарова сначала обвинили в блокировании транспортных коммуникаций по ст. 20.18 Административного кодекса РФ, позже было добавлено еще и обвинение в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции по ст. 19.3 Административного кодекса РФ.

Благодаря второй статье, полицейские 29 отдела по Московскому району Санкт-Петербурга получили формальную возможность оставить Александра Макарова на ночь до суда в отделении полиции, где он простудился.Это отделение полиции уже давно известно петербургским дальнобойщикам. Как рассказал адвокат Динар Идрисов, 29 декабря координатор Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин был задержан полицией после конфликта с охранниками пункта выезда Западного Скоростного Диаметра и провел ночь в камере этого отдела полиции. Ему вменили "мелкое хулиганство" по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ после того, как он прикоснулся к шлагбауму системы контроля движения автотранспорта и произвел соответствующую видеосъемку. 30 декабря Андрея Бажутина освободили в здании Московского районного суда Санкт-Петербурга. Судья Валерия Ковалева посчитала, что представленные 29 отделом полиции протокол и материалы дела об административном правонарушении содержат неустранимое количество нарушений закона и вернула материал полицейским. Последние порывались вновь задержать активиста, но его защитила многочисленная группа поддержки, конфликтовать с которой двое полицейских не рискнули.

Адвокат Динар Идрисов на своей странице в "Фейсбуке" рассказывает о том, какие нравы царят в этом отделении полиции:

“29 декабря,при разборе задержания председателя ОПР Андрея Бажутина в 29 отделе полиции УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга познакомились с тамошним царем, кстати всего лишь полицейским-водителем в звании сержанта, без документов, в неопрятной форме, без жетона, но с пафосом настоящего монарха. Было только смешно, если не грустно. Смотрите сами".

Адвокат Динар Идрисов сообщил, что суд над Александром Макаровым состоится в ближайшие дни. Проводя свою акцию, дальнобойщики рассчитывали на большой общественный резонанс. “Очень надеялись на информационное пространство, на то, что обратят внимание на проблемы, с которыми мы столкнулись,” – говорит Андрей Бажутин:

- Кроме того, что строительство Западного скоростного диаметра оплачивалось из нашего кармана, еще и грузовикам нет альтернативного проезда в порт, только через ЗСД. Везде стоят знаки, запрещающие проезд грузовиков. Проблем очень много, и именно к этим проблемам мы хотим привлечь внимание общественности, особенно учитывая, что Владимир Путин недавно присутствовал на открытии Центрального участка ЗСД.

Реакция на акцию протеста дальнобойщиков поступила в тот же день, 5 января, из пресс-службы компании “Магистраль Северной Столицы”, основного инвестора строительства Западного скоростного диаметра. Как сказано в официальном заявлении, в связи с произошедшим компания оставляет за собой право на обращение в правоохранительные органы, и рассмотрит вопрос подачи исковых заявлений о компенсации причиненного материального ущерба - недополученных средств в связи с блокировкой полос у пункта взимания платы.

Насколько реальна эта угроза и каков предполагаемый размер материального ущерба, нанесенного дальнобойщиками компании? На этот вопрос “Магистраль Северной Столицы” не отвечает. По телефонам пресс-службы, руководителей, не сняли трубку.

Жители Петербурга, в том числе, своими налогами уже оплатили это строительство

Западный скоростной диаметр, центральный участок которого 4 декабря открывал Президент Владимир Путин, назвавший магистраль “очень хорошей дорогой”, является инвестиционным проектом международного масштаба, строительство которого началось в Петербурге в 2005 году. Его считают крупнейшим в мире примером государственно-частного партнерства в сфере дорожного строительства. Это первая в России платная внутригородская магистраль скоростного движения. Общая ее протяженность около 47-ми километров. Стоимость строительства только центральной части Западного скоростного Диаметра длиной 11 километров составила 120 миллиардов рублей, что позволило некоторым экспертам назвать эту магистраль самой дорогой в мире. Основным инвестором ЗСД является компания “Магистраль Северной столицы”, 50% которой принадлежит банку ВТБ, 41,5 % - “Газпромбанку”, оба банка – государственные, а 8,5% принадлежит кипрскому юристу Роису Потамитису, которого все считают лишь номинальным владельцем акций. Еще в бытность губернатором Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко заключила концессионное соглашение с компанией “Магистраль Северной Столицы”, в соответствии с которым компания будет эксплуатировать трассу и собирать плату за проезд по ней до 2042 года. Стоимость проезда по Западному скоростному диаметру на разных участках составляет от 45 до 300 руб.​

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский уже давно пытается получить текст этого концессионного соглашения для того, чтобы понять, почему петербуржцы из своего кармана должны оплачивать прибыль компании “Магистраль Северной Столицы”. К акции дальнобойщиков Борис Вишневский относится с сочувствием:

Во-первых, с меня берут плату за проезд по ЗСД, а во-вторых, что из моего кармана собираются обеспечивать прибыль концессионерам

- У дальнобойщиков есть все основания для недовольства взиманием платы за проезд по ЗСД. Западный скоростной диаметр, который строился много лет, на 80% построен на бюджетные средства, на остальные 20% он построен на средства банков, которые контролируются государством, ВТБ и “Газпромбанк”. Совершенно понятно, что это – те же бюджетные деньги. И в этой ситуации брать плату за проезд, на мой взгляд, абсолютно несправедливо и неправильно, поскольку жители Петербурга, в том числе, своими налогами уже оплатили это строительство. С какой стати они должны платить за проезд по дороге, построенной на их деньги? В мире нигде платные дороги за счет бюджета не строятся. Платную дорогу строит частник как параллельную бесплатной, и после этого он может брать деньги за проезд по ней, чтобы компенсировать свои расходы. В данном случае у нас таких частников, практически, нет, или есть в виде квази-частников - ВТБ и “Газпромбанка”. МЫ все понимаем, что это не частные структуры. Поэтому я с самого начала полагал совершенно неправильным взимание платы за проезд по ЗСД. Это – первая часть проблемы. Вторая часть проблемы, менее известная. Существует концессионное соглашение, текст которого я запросил у администрации. Еще не получил, но надеюсь получить, хотя я понимаю, что они будут пытаться мне его не дать. В этом соглашении якобы написано - “якобы”, потому что текста никто не видел, хотя на него чиновники все время ссылаются, - что город обязался компенсировать концессионерам ЗСД их недополученную прибыль. Вот они, условно говоря, написали себе прибыль в пять миллиардов рублей в год, и мы должны, если они этой прибыли не получили, им компенсировать разницу. На самом деле получается, что, если по ЗСД не проедет ни одной машины, они всё равно получат эти деньги за счет бюджета, т.е. из кармана горожан. Ну, куда это годится? В бюджете следующего года 4,2 миллиарда рублей выделено на эти компенсации. Спрашивается, с какого перепугу город должен им платить? Почему город должен обеспечивать им прибыльный бизнес? Когда обсуждался бюджет на следующий год, фракция “Яблоко”, которой я руковожу в Законодательном Собрании этого созыва, голосовала против бюджета и вносила поправку, чтобы не выделять деньги на ЗСД, поскольку это просто грабеж. Но, к сожалению, парламентское большинство - “Единая Россия” вместе с ЛДПР - эту поправку отклонили. Теперь получается, что город заложил в свой бюджет на 2017 год деньги на выплаты концессионерам ЗСД. Я надеюсь получить это концессионное соглашение, а дальше я с юристами буду обсуждать вопрос об обжаловании в суде этого соглашения как нарушающего права граждан, в том числе – мои, поскольку и из моего кармана собираются обеспечивать прибыль ЗСД. А я не собираюсь по нему ездить. Я вообще практически не езжу на машине, хотя она у меня есть, но очень старая. И если бы даже я ездил, я считал бы совершенно несправедливым, что, во-первых, с меня берут плату за проезд по ЗСД, а во-вторых, что из моего кармана собираются обеспечивать прибыль концессионерам. Вот такая экономическая ситуация. Поэтому требования дальнобойщиков, на мой взгляд, совершенно обоснованные.

Депутат Борис Вишневский оказался не единственным депутатом, который отреагировал на акцию протеста петербургских дальнобойщиков. Одинокий голос раздался и из Госдумы. Андрей Бажутин иронизирует:

- Нас “поддержал” господин Милонов. Написал, что мы – “бомжи” и “неудачники”. Это была такая единственная поддержка депутата Госдумы. Мы сейчас будем готовить судебный иск по факту оскорбления нас, а больше никто нас не поддерживал.

Координатор Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин предупредил, что акции российских дальнобойщиков будут продолжаться до тех пор, пока правительство страны не услышит их протест и аргументы.