Сын политика в Грузии арестован за избиение главы оппозиционного ТВ

Сын оппозиционного кандидата в президенты Грузии на выборах 2008 года, Левана Гачечиладзе – Рати арестован в воскресенье по обвинению в избиении генерального директора самой популярной и влиятельной в стране телекомпании "Рустави-2" Ники Гварамия.

По информации МВД, инцидент произошел в престижном кафе Dining Room вечером в субботу, когда после похорон отца туда пришел Ника Гварамия вместе с друзьями. В это время в кафе находился Рати Гачечиладзе и несколько его знакомых. В здании неожиданно погас свет. Воспользовавшись этим, Гачечиладзе-младший подошел к гендиректору оппозиционного телевидения и несколько раз сильно ударил его по голове. Гварамия на короткое время потерял сознание. Позднее он заявил журналистам, что сделает все для наказания нападавших.

Через несколько часов Рати Гачечиладзе сам явился в полицию, предварительно написав на своей страничке в "Фейсбуке", что, поскольку Ника Гварамия, по его словам, "был одним из лидеров режима при президенте Михаиле Саакашвили", то он не смог сдержать желания "рассчитаться с ним за всё, что семья Гачечиладзе испытала за 9 лет правления Саакашвили".

Гачечиладзе-старший отказался осудить действия сына, напомнив, что Ника Гварамия занял пост гендиректора "Рустави-2" лишь после смены власти в стране в результате парламентских выборов 2012 года, а в администрации президента Саакашвили Гварамия был заместителем генерального прокурора и, как он выразился, "часто нарушал права человека". Тридцатилетнему Рати Гачечиладзе грозит до трех лет лишения свободы за избиение.

Телекомпания "Рустави-2" принадлежит друзьям бывшего президента Саакашвили – украинским бизнесменам Левану и Георгию Караманишвили. Сам бывший президент и Ника Гварамия неоднократно обвиняли нынешние власти страны, в первую очередь основателя правящей партии "Грузинская мечта" миллиардера Бидзину Иванишвили в стремлении овладеть оппозиционной телекомпанией с помощью бывших владельцев телеканала, подавших в суд на братьев Караманишвили с требованием возвращения имущества.