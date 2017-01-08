Трамп признал, что Россия вела кибер-атаки против демократов - помощник

Избранный президент США Дональд Трамп согласен с заключением разведывательного сообщества США о том, что Россия занималась кибер-атаками, направленными на срыв президентских выборов и может принять меры в ответ. Об этом заявил в воскресенье Рейнс Прибус - начальник его аппарата в воскресенье.

Прибус - бывший председатель Национального комитета Республиканской партии, сказал, что Трамп понимает, что Москва стояла за вторжениями в компьютеры демократов. "Он принимает тот факт, что это исходило из России, так что это не проблема," - заявил Прибус в интервью "Fox News Sunday".

Прибус не исключил, что новая американская администрация примет меры в отношении России в связи с кибератаками.

Комментарии Пребиуса означают значительный сдвиг в позиции Трампа. Он неоднократно отклонял обвинения в том, что русские пытались помочь ему, утверждая, что эти обвинения являются продуктом измышлений его политических противников, пытающихся подорвать его победу.

Это первое признание старшего члена команды Трампа о том, что Москва была вовлечена в хакерские атаки и последующее раскрытие электронных писем деятелей Демократической партии США во время президентских выборов 2016 года.

Ранее влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что избранный президент Дональд Трамп должен защитить демократию в Соединенных Штатах и во всем мире, наказывая Россию за попытки вмешиваться в американские президентские выборы, как утверждают американские спецслужбы.

"Он скоро станет защитником свободного мира", - сказал сенатор Линдси Грэм, частый критик Трампа, в своем выступлении, переданном в воскресенье на канале NBC "Встреча с прессой". "Все, что я прошу его, это признать, что Россия вмешалась, и дать отпор. В следующий раз это может быть Иран. Это может быть Китай," - отметил сенатор.