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Новости

В Багдаде 20 человек убиты в результате двух взрывов, десятки ранены

Ирак. Последствия теракта в Багдаде 2 января 2017 года

Ирак. Последствия теракта в Багдаде 2 января 2017 года

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В Багдаде по крайней мере 20 человек были убиты и десятки получили ранения в результате двух взрывов.

Семь человек были убиты, когда террорист-смертник взорвал себя на рынке в районе Баладия 8 января. Около 12 человек получили ранения.

Ранее в тот же день в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 13 человек и ранения получили около 50 на другом рынке в районе Джамиля.

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в районе Джамиля.

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